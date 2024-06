I font di Google Doc non ti piacciono? Imposta il tuo stile predefinito

Google Docs è uno strumento di scrittura online estremamente popolare, utilizzato sia in ambito accademico che professionale per la sua versatilità e facilità d’uso.

Tuttavia, molti utenti si trovano spesso a dover modificare manualmente la formattazione ogni volta che creano un nuovo documento perché le impostazioni predefinite non rispecchiano le loro preferenze. Fortunatamente, Google Docs offre la possibilità di personalizzare e salvare queste impostazioni in modo che ogni nuovo documento corrisponda esattamente allo stile desiderato.

Il primo passo per personalizzare i tuoi documenti in Google Docs è cambiare il font predefinito. Se ti trovi spesso a cambiare il font ogni volta che apri un nuovo documento, potresti voler considerare l’opzione di modificarlo definitivamente nelle impostazioni.

Per fare ciò, apri un qualsiasi documento su Google Docs o crea un nuovo file. Una volta dentro al documento, seleziona del testo (può essere anche una sola parola) e cambia il font nel modo che preferisci utilizzando la barra degli strumenti superiore dove trovi opzioni per il tipo di carattere, dimensione del testo e colore.

Aggiornamento dello Stile del Testo Normale

Dopo aver selezionato il tuo font preferito insieme alle dimensioni e al colore desiderati, è tempo di rendere questi cambiamenti permanenti.

Per farlo:

Vai alla barra dei menu in alto.

Seleziona “Formato”.

Sposta il cursore su “Stili paragrafo”.

Clicca su “Testo normale”.

Seleziona “Aggiorna ‘Testo normale’ per corrispondere”.

Con questi semplici passaggi hai aggiornato lo stile del testo normale affinché tutte le future creazioni di documenti abbiano automaticamente questo stile.

Salvataggio delle Impostazioni come Stili Predefiniti

Una volta aggiornato lo stile del testo normale con le tue preferenze:

Torna a “Formato” nella barra dei menu.

Sposta nuovamente il cursore su “Stili paragrafo”.

Questa volta clicca su “Opzioni”.

Infine seleziona “Salva come stili predefiniti”.

Quest’ultima azione salverà tutte le modifiche fatte come default per tutti i nuovi documenti creati in futuro su Google Docs.

Non solo puoi personalizzare lo stile del testo normale, ma Google Docs permette anche di fare lo stesso con titoli, sottotitoli e intestazioni seguendo procedure simili:

Seleziona o digita qualche testa usando uno degli stili (es., Titolo 1).

Formatta secondo le tue preferenze.

Segui i passaggi sopracitati per aggiornare lo specifico stilo (es., Titolo 1) sotto “Stili paragrafo”.

Salva come parte degli stili predefiniti se desiderato.

In conclusione, personalizzare la formattazione dei tuoi documenti in Google Docs può semplificarti notevolmente la vita se utilizzi frequentemente questa piattaforma per scrivere o gestire documentazione varia; seguendo questi semplicissimi passaggi potrai dire addio alla noia e alla perdita di tempo nel dover riformattare ogni singolo documento da zero!