I biglietti da visita sono ormai antichi: passa ai biglietti NFC spendendo quazi zero

L’evoluzione tecnologica ha portato alla nascita di nuovi strumenti di networking e promozione personale, tra cui spiccano i biglietti da visita digitali NFC.

Questa innovazione rappresenta una rivoluzione nel modo in cui presentiamo noi stessi e le nostre attività nel mondo professionale. Ma cosa sono esattamente questi dispositivi e come possiamo crearne uno a costo quasi nullo? Scopriamolo insieme.

I biglietti da visita NFC (Near Field Communication) sono dispositivi che, grazie alla tecnologia senza fili a corto raggio, permettono di trasferire informazioni al semplice avvicinamento con uno smartphone. In pratica, si tratta di tessere che, quando avvicinate a un telefono cellulare, sono in grado di aprire automaticamente un link verso una pagina web contenente tutte le informazioni professionali desiderate: dai contatti social al sito web personale, passando per portfolio online e molto altro ancora.

La praticità dei biglietti da visita NFC è innegabile. Immaginatevi in una conferenza o in un meeting: anziché scambiarsi fisicamente un pezzo di carta che può facilmente smarrirsi o danneggiarsi, vi basterà avvicinare la vostra tessera NFC allo smartphone della persona con cui desiderate condividere i vostri contatti. Con un semplice gesto, il vostro interlocutore avrà accesso a tutte le vostre informazioni professionali raccolte in una pagina web dedicata.

Il costo dei biglietti da visita NFC

Nonostante la loro indubbia utilità e innovatività, i biglietti da visita digitali possono avere un costo non indifferente se acquistati tramite aziende specializzate. I prezzi variano generalmente dai 30 agli 80 euro per singola tessera – una cifra che può risultare proibitiva soprattutto per chi sta appena muovendo i primi passi nel mondo del lavoro autonomo o delle startup.

Fortunatamente esiste una soluzione economica ed efficace per chi desidera approfittare delle potenzialità offerte dalla tecnologia NFC senza dover spendere una fortuna. Grazie ad alcuni semplici passaggi è possibile realizzare il proprio biglietto da visita digitale investendo meno di 1 euro.

Il primo step consiste nell’acquistare delle tessere vergini compatibili con la tecnologia NFC. Queste sono facilmente reperibili online su piattaforme come Amazon dove è possibile trovare pacchetti contenenti più tessere a prezzi vantaggiosissimi – ad esempio 10 euro per 10 pezzi.

Una volta acquistate le tessere vergini, sarà necessario programmarle inserendo il link alla pagina web che si desidera condividere (ad esempio il proprio profilo LinkedIn o sito professionale). Questa operazione può essere effettuata comodamente tramite smartphone utilizzando applicazioni dedicate come “NFC Tools”.

Passaggi per la programmazione

Scaricare l’applicazione “NFC Tools” sul proprio dispositivo. Selezionare l’opzione “Scrittura” dall’app. Aggiungere un campo selezionando “URL” e inserire il link della pagina web scelta. Avvicinare la tessera al telefono e attendere che l’app scriva il link sulla stessa.

Una volta completata questa procedura semplice ed intuitiva, il vostro biglietto da vista digitale sarà pronto all’uso: vi basterà avvicinarlo allo smartphone dell’interlocutore affinché questo riceva immediatamente tutte le informazioni professionali che desiderate condividere. Oltre alle classiche informazioni come numero di telefono ed email, attraverso i link ai propri profili social o pagine personalizzate è possibile fornire agli interlocutori uno spaccato molto più ampio della propria identità professionale online; dal portfolio lavorativo ai progetti recentemente sviluppati fino ai corsi offerti online – possibilità praticamente illimitate rispetto al tradizionale cartoncino stampato.

Inoltre queste moderne soluzioni consentono non solo di aggiornare costantemente le proprie informazioni senza dover ristampare materialmente nulla ma anche di monitorarne l’efficacia attraverso analytics forniti dalle piattaforme hosting del proprio profilo/link page – aspetto impossibile con i tradizionalisti metodi cartacei.

La creazione della propria business card digitale rappresenta quindi non solo una scelta economica ma anche strategica; permettendo così sia ai freelancer sia alle aziende d’avanguardia d’innovarsi continuando ad essere competitivi nell’era digitale.