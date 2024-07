I 7 migliori cloud storage totalmente gratis: sono anche sicuri

La scelta del miglior servizio di cloud dipende dalle proprie esigenze di spazio, sicurezza e compatibilità con i dispositivi.

Foto, video, documenti e file multimediali si accumulano rapidamente e richiedendo soluzioni di archiviazione affidabili. Oltre a questo, la possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento è diventata fondamentale per molte persone. Al netto di tutto ciò, la maggior parte degli utenti è oggi alla ricerca di un servizio di archiviazione cloud che permetta di conservare i file in modo sicuro e, possibilmente, gratuito.

Molti servizi di cloud storage offrono soluzioni free, ma non tutti sono uguali. La sicurezza dei dati è una priorità assoluta, ma anche la velocità di caricamento e download dei file è un fattore determinante, specialmente per chi lavora con file di grandi dimensioni. Da non sottovalutare anche la compatibilità con vari sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, iOS e Android, che garantisce un accesso senza interruzioni ai propri file.

Sebbene Google Drive e OneDrive siano tra i più conosciuti e utilizzati, esistono molte altre opzioni valide sul mercato. Servizi come pCloud, NordLocker e MEGA offrono soluzioni interessanti con caratteristiche uniche che possono soddisfare diverse esigenze di archiviazione. Il portale di esperti 01.net ha quindi stilato una classifica di quelle che sono le opzioni gratuite più affidabili sul mercato in questo momento.

Migliori servizi di cloud storage gratuiti

Cominciamo con pCloud, una delle migliori opzioni gratuite disponibili, che offre 10 GB di spazio di archiviazione, la sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia avanzata e una piattaforma molto semplice da usare. Gli utenti possono poi incrementare lo spazio gratuito attraverso varie attività, come la verifica dell’email e l’installazione dell’app su diversi dispositivi.

NordLocker è un altro servizio molto popolare, parte della famiglia Nord Security (la stessa di NordVPN). Offre 3GB di spazio gratuito e si distingue per la sua forte enfasi sulla sicurezza, garantita dalla crittografia end-to-end. La gestione dei file avviene tramite un’app proprietaria, necessaria per utilizzare il servizio.

Icedrive è invece una piattaforma che funziona come un drive virtuale e fornisce 10GB di spazio gratuito e un’interfaccia user-friendly. La sede legale negli Stati Uniti dovrebbe compratare alcune considerazioni sulla privacy, ma fino ad oggi non ha influito negativamente sulle pratiche aziendali.

MEGA offre invece ben 20GB di spazio di archiviazione gratuito, il più alto tra i servizi elencati. Pur avendo una velocità di trasferimento inferiore rispetto a concorrenti, MEGA è una scelta valida per chi ha bisogno di molto spazio. La piattaforma ha superato la sua reputazione passata e ora è un rispettabile servizio di cloud storage.

Concludiamo con Sync, che fornisce 5GB di spazio gratuito e si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la buona crittografia. Compatibile con vari dispositivi tramite app desktop e mobile, Sync è una soluzione affidabile per chi cerca un servizio di archiviazione sicuro e facile da usare.

Google Drive e One Drive, due opzioni scontate ma sempre efficienti

Questa ampia gamma di alternative non dovrebbe comunque far dimenticare che i due servizi più popolari, Google Drive e One Drive, rimangono delle opzioni più che convenienti. Google Drive è molto apprezzato grazie alla sua integrazione con la suite di strumenti Google e offre 15GB di spazio gratuito.

Il più grande difetto di Google Drive è dovuto al fatto che lo spazio è condiviso con Gmail, dettaglio che obbliga gli utenti a una gestione attenta delle email per evitare di esaurire rapidamente lo spazio disponibile.

OneDrive, il servizio di Microsoft, offre invece 5GB di spazio gratuito. Integrato nei dispositivi Windows, è una scelta conveniente per gli utenti che sono abituati a utilizzare questo sistema operativo. La piattaforma è affidabile e sicura, pur non offrendo lo stesso livello di spazio gratuito di altri servizi.