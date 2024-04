Huawei lancia offerte e sconti pazzeschi per la festa della mamma: conviene approfittarne

Si avvicina la festa della mamma e se siete a corto di idee per il regalo vi aiuta Huawei con sconti pazzeschi e offerte da non perdere.

L’azienda lancia il Huawei Mother’s Day con offerte incredibili su tantissimi prodotti che potrebbero essere il regalo perfetto per la vostra mamma. Stop alla campagna NO IVA per lanciare nuovi sconti, coupon, regali e bundle.

Il regalo per la mamma deve essere scelto con cura. Parliamo della persona che cura i figli per tutta la vita, indipendentemente dalla loro età. La persona sulla quale si può contare, che è capace di confortare e di dare il proprio appoggio incondizionatamente. Ci sono tanti tipi di mamme ma ciò che le accomuna è l’abilità di esserci sempre.

Nel giorno della festa della mamma, dunque, è giusto che si riconosca e apprezzi l’impegno che ogni giorno mettono nel dare amore. Si deve scegliere tra tanti regali quello più adatto o quello di cui ha bisogno ma il cui acquisto ha sempre rimandato per far fronte ad altre necessità. Huawei suggerisce diverse promozioni per un dono di qualità. Saranno attive dal 22 aprile fino al 12 maggio 2024.

Le offerte Huawei per la festa della mamma

Il 12 maggio sarà la Festa della Mamma. Fin da ora si può acquistare il regalo perfetto grazie a Huawei e agli sconti su tantissimi prodotti anche del 30%. In più ci sono coupon speciali, bundle, offerte lampo di cui approfittare. Smartwatch, cuffie, smartphone, computer e tablet, tante promozioni sono già attive.

Si può utilizzare, ad esempio, il coupon esclusivo ATUALLMA12 per avere uno sconto extra del 12% su numerosi prodotti tranne Huawei Watch Ultimate e Huawei Care. Digitando il codice nel campo dedicato si potrà approfittare subito del ribasso cumulabile con altre promozioni.

Tra gli smartwatch in offerta c’è Huawei Watch GT 4 nei colori White, Silver e Light Gold con schermo AMOLED e corpo in acciaio inossidabile. Si può comprare nel pacchetto dedicato alla festa della mamma che include anche un Huawei Band 8, un Huawei FreeBuds 5i o un Huawei FreeBuds 5 al costo di 201,52 euro, 245,52 euro e 333,52 euro.

Cifre inferiori sono proposte per Huawei Watch GT3 e Huawei Watch GT3 Pro. Tra gli smartphone in promozione citiamo i modelli della nuova gamma Huawei Nova 12 con prezzi tra i 245 e i 439 euro più le cuffie wireless Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Volendo regalare un pc, invece, troviamo in offerta Huawei MateBook D16 2023 al costo di 527,12 euro. E per le offerte lampo, infine, c’è tempo fino al 28 aprile per le prime proposte.