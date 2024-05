Attenzione ad una notifica sul tuo iPhone: se compare devi correre ai ripari così

Questa notifica sull’iPhone può comportare rischi veramente gravi ed è quindi essenziale correre ai ripari prima che sia tardi.

Oggi siamo costantemente esposti al rischio, non ci rendiamo conto di quanto i sistemi che usiamo, smartphone, computer, tablet, siano molto vulnerabili e quindi soggetti ad attacchi continui che talvolta vanno a compromettere non solo i dati personali ma possono portare a violazioni pericolose.

Sugli smartphone in particolare c’è di tutto: foto private, messaggi, conversazioni e anche dati ad esempio quelli per gli accessi bancari. Una piccolissima distrazione e il rischio è veramente enorme, per questo se arriva questa notifica bisogna intervenire senza aspettare.

Notifica iPhone: bisogna correre ai ripari subito

Per quanto riguarda l’iPhone bisogna fare attenzione quando vengono diramate comunicazioni ufficiali da parte del sistema. Sicuramente infatti può sfuggire dal momento che ne arrivano tante anche esterne ma quelle che vengono direttamente dai dispositivi Apple sono importanti perché riguardano problemi di sicurezza e usabilità.

Può capitare di ricevere una notifica sullo smartphone in cui si evidenzia che la password è stata compromessa. Questo richiede però un provvedimento repentino, anche se non deve suscitare il panico. Basta andare in Impostazioni, scorrere in basso fino a password e poi leggere cosa è riportato proprio nella prima sezione, presente quando si apre in alto.

Se l’iPhone ha rilevato effettivamente delle password a rischio, ci sarà un segnale di allarme in questo punto e quindi la notifica. Aprendo la sezione sarà possibile vedere per ogni codice quale è stata violata e quindi quali sono le conseguenze di questa situazione.

Poiché i sistemi di sicurezza odierni sono avanzati ma ci sono anche numerosi pericoli dietro l’angolo come la fuga di dati, non bisogna mai sottovalutare questo avviso. Infatti può capitare che le password come i dati personali finiscano sul web o magari nel mercato nero per una violazione. Tutti i sistemi sono esposti anche quelli che comunemente appaiono inviolabili e perfettamente sicuri.

Per questo motivo l’unica cosa da poter fare è intervenire quando si riceve una notifica. Vuol dire infatti che il sistema ha rintracciato il pericolo quindi non è un’ipotesi ma è qualcosa di sicuro su cui bisogna agire. In questo caso si risolve semplicemente cliccando in basso dove dice modifica password. Essendo iPhone settato in questo modo non bisogna fare niente altro, si fa direttamente da questa schermata all’interno di Impostazioni.