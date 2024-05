HTC torna a stupire tutti: i risultati di U24 Pro su Geekbench

Fantastiche notizie per i fan di HTC, l’azienda torna a stupire tutti. Ecco i risultati di U24 Pro su Geekbench, numeri da urlo.

Oltre ai tanto chiacchierati Samsung ed Apple, ci sono una lunga serie di altri marchi che hanno saputo fare la storia del mondo della telefonia e ancora oggi sono parecchio riconosciuti. Tra new entry ed altri che passano in sordina, siamo di fronte ad un settore in costante evoluzione. Pensate ai vari Xiaomi, Huawei e Oppo che continuano ad essere sulla rampa di lancio, o ai dimenticati Nokia e HTC.

Tutti in un modo o nell’altro stanno cercando di riconquistare una fetta di pubblico più o meno importante, a suon di dispositivi che possano avvalersi di un rapporto qualità-prezzo unico. In tal senso, HTC è tornata a far parlare di sé in queste settimane dopo anni di assenza. In che modo? Col nuovo U24 Pro, uno smartphone che ha saputo convincere Geekbench. Ecco i risultati emersi, i numeri sono piuttosto convincenti.

HTC U24 Pro stupisce su Geekbench: ecco i numeri

Il nuovo HTC U24 Pro non è ancora stato lanciato ufficialmente sul mercato, ma sta già facendo parlare di sé. E potrebbe rappresentare l’inizio della svolta per un’azienda che negli anni scorsi era un punto di riferimento ma è andata perdendosi col tempo. Se tutto dovesse andare come da programma, possiamo aspettarci la sua presentazione nelle prossime settimane. Così da toglierci ogni dubbio.

Ma nell’attesa, abbiamo i risultati di Geekbench a darci qualche informazione in più. Questo device ha realizzato un totale di 1.095 punti nel suo test single core e 3.006 punti in quello multi core. Numeri molto importanti, che sono stati ottenuti grazie al processore mid-range Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 accompagnato dalla GPU Adreno 720. Sappiamo anche che dovrebbero esserci ben 12 GB di RAM e Android 14 come sistema operativo.

Si tratterà dunque di un dispositivo a prezzo competitivo ma con specifiche tecniche di livello. Che dunque potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per coloro che vorrebbero acquistare un nuovo telefono senza spendere un capitale ma al tempo stesso avvalendosi di prestazioni ottimali.

Grazie alla certificazione di Bluetooth SIG, sappiamo anche che ci sarà la connettività Bluetooth 5.3. Per tutte le altre informazioni, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale attesa per le prossime settimane. O almeno, questo è stato il periodo scelto lo scorso anno per il precedente modello.