HP Victus dalle prestazioni formidabili al minimo storico: sconto di 600€

L’HP Victus è disponibile a un prezzo superlativo: ecco quanto costa ora comprare uno dei computer più potenti del brand.

Ci sono offerte che bisogna cogliere al volo. Di tanto in tanto vengono lanciate delle promozioni incredibili su prodotti molto potenti e dispositivi che tanti desiderano acquistare. In tali casi, non bisogna indugiare ma comprare senza pensarci due volte.

È questo il caso dell’HP Victus che oggi è disponibile su Amazon a un prezzo straordinario. Qual è il costo di questo PC e perché vale la pena comprarlo? Ecco tutte le informazioni e le caratteristiche a questo proposito. HP è uno dei brand più famosi nel settore dell’informatica. In tanti scelgono i prodotti di quest’azienda per svolgere lavori di ufficio e portare avanti le loro attività professionali. Tuttavia, il marchio si è specializzato anche nella produzione di PC da gaming.

HP Victus: il prezzo di un computer potente e performante

Ebbene, l’HP Victus rientra proprio in questa categoria. Si tratta di un potente computer da gaming che permette agli appassionati di giocare e godersi le migliore opere videoludiche con una fluidità e dei dettagli straordinari.

Quali sono nel dettaglio, le caratteristiche dell’HP Victus? Come prima cosa, questo PC portatile sfrutta un processore Intel Core i5-13500H che ha integrata la funzione Intel SoC e garantisce alte prestazioni. Difatti, questo dispositivo raggiunge la velocità di 4,7GHz di frequenza di boost. Inoltre ha 12 core e 18 MB di cache L3.

La memoria del PC è una vera bomba: ben 512 GB di SSD NVME PCIe M.2, perfetto per il gaming e per evitare lag di qualsiasi genere. A potenziare la memoria ci pensa anche la RAM DDR5 da 16 GB. Passiamo a un altro aspetto estremamente positivo: la scheda grafica. HP Victus può contare su una scheda grafica Nvidia Geforce RTX 4050 da 6GB GDDR6, capace di sfruttare il ray tracing migliorato per una totale immersione nel videogioco.

Lo schermo del PC portatile è da 16.1 pollici con risoluzione Full HD, IPS, antiriflesso Micro-Edge e Refresh Rate 144Hz. Certo, forse si poteva fare di meglio di queste ultime caratteristiche ma per un computer portatile si tratta pur sempre di un buon risultato.

Inizialmente, il prezzo di HP Victus era di 1.499 euro ma ora con Amazon è possibile godere di uno sconto pari al 40%: chi vuole acquistarlo deve spendere solo 899 euro. Insomma, si tratta di un affare in piena regola, chi vuole un nuovo computer potente per il gaming dovrebbe assolutamente farsi tentare da tale opportunità.