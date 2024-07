Hai una cartella segreta sul PC? Rendila totalmente invisibile

Hai mai desiderato tenere alcuni file privati ​​sul tuo computer senza dover ricorrere a software complessi o metodi di crittografia?

Bene, c’è un trucco semplice e sorprendente per farlo: creare una cartella invisibile!

Questo metodo si basa su un piccolo segreto del sistema operativo: la possibilità di modificare gli attributi di una cartella, rendendola “nascosta” agli occhi dei comuni esploratori di file.

Ecco i passi da seguire per creare una cartella invisibile.

Nascondere i tuoi file in bella vista: creare una cartella invisibile

Crea una nuova cartella: nel tuo desktop o in qualsiasi altra directory, crea una nuova cartella con il nome desiderato. Ad esempio, potresti chiamarla “Segreti”.

Rinomina la cartella con un punto: questo è il passaggio chiave! Fai clic con il tasto destro del mouse sulla cartella e seleziona "Rinomina". Ora, digita un punto (.) prima del nome della cartella. Ad esempio, la cartella "Segreti" diventerà ".Segreti".

Nascondi l'attributo: apri la cartella e fai clic con il tasto destro del mouse sul suo spazio vuoto. Seleziona "Proprietà" e vai alla scheda "Generale".

Spunta "Nascosto": troverai questa opzione in fondo alla finestra. Una volta selezionata, fai clic su "Applica" e poi su "OK".

Voilà! La tua cartella è ora invisibile! Non la troverai più nell’esploratore di file, ma sarà comunque presente sul tuo computer.

Come accedere alla cartella invisibile:

Attraverso la barra di ricerca: digitando il nome della cartella nella barra di ricerca del tuo computer, la troverai tra i risultati.

Tramite "Mostra file nascosti": puoi rendere nuovamente visibile la cartella modificando le impostazioni del tuo sistema operativo. Su Windows, vai su "Opzioni cartella" e seleziona "Mostra file, cartelle e unità nascoste".

Considerazioni importanti

Creare una cartella invisibile non è una forma di crittografia. Se qualcun altro conosce questo trucco, sarà in grado di accedere ai tuoi file.

È un metodo per nascondere: la cartella rimane sul tuo computer e chiunque abbia accesso al tuo sistema può trovarla se sa dove cercare.

Creare una cartella invisibile è un trucco divertente per nascondere i tuoi file in bella vista, ma non si tratta di una soluzione di sicurezza affidabile. Se hai bisogno di proteggere i tuoi dati in modo serio, è necessario ricorrere a metodi di crittografia più sofisticati.