Hai un PC acquistato all’estero? Ecco come impostare la tastiera italiana

Se hai appena acquistato un computer dall’estero e stai cercando di impostare la tastiera italiana, sei nel posto giusto!

Potresti ritrovarti a dover fronteggiare una tastiera con una disposizione diversa dai tasti a cui sei abituato, o con simboli e caratteri stranieri. Nessun problema, la configurazione è semplice e ti permetterà di scrivere in italiano senza problemi.

Se stai riscontrando problemi nell’impostare la tastiera italiana, prova a cercare online guide specifiche per il tuo modello di computer o sistema operativo. Puoi utilizzare software di terze parti per impostare la tastiera italiana, come “Keyboard Layout” per Windows o “Keybr” per macOS. Se la tastiera fisica presenta simboli diversi da quelli della tastiera italiana, puoi utilizzare adesivi per tasti o una tastiera esterna italiana.

Con questi semplici passaggi, potrai goderti una tastiera italiana correttamente configurata e scrivere in italiano senza problemi, indipendentemente da dove hai acquistato il tuo computer.

Ecco i passaggi da seguire

Windows:

Apri il menu “Start” e cerca “Impostazioni”. Clicca su “Ora e lingua”** e poi su “Regione e lingua”. Sotto “Lingua”, seleziona “Aggiungi una lingua” e scegli “Italiano (Italia)”. Seleziona la lingua italiana nella lista e clicca su “Opzioni”. Clicca su “Scarica” per scaricare il pacchetto lingua italiano completo. Vai su “Tastiera” e clicca su “Aggiungi una tastiera”. Seleziona “Tastiera italiana (standard)”.

Ora la tua tastiera dovrebbe essere impostata correttamente. Potresti dover selezionare il layout italiano tra le opzioni disponibili nel menu di input del tuo sistema operativo.

macOS:

Apri le “Preferenze di Sistema” e clicca su “Tastiera”. Seleziona la scheda “Sorgenti di input”. Clicca sul “+” per aggiungere una nuova sorgente di input. Cerca “Italiano” e seleziona “Tastiera italiana”. Clicca su “Aggiungi”.

Ora avrai a disposizione la tastiera italiana. Per cambiare layout, puoi utilizzare il menu di input presente nella barra dei menu.