Hai un computer come nuovo gratis: i più furbi fanno così

C’è un trucco sconosciuto che permette di avere il computer come nuovo a costo zero, è facilissimo e possono sfruttarlo tutti.

Il computer è indispensabile e quando si guasta si va sempre incontro a tante spese, o per ripararlo o per acquistarne uno nuovo. Il problema risiede nel fatto che oggi tutti sanno utilizzare i software e i programmi installati nei dispositivi, ma quando si parla di hardware il discorso cambia: molti non sanno come siano fatte le componenti di un computer o tablet né tantomeno come si possano assemblare o riparare.

Di conseguenza, se capita che il pc smetta di funzionare – uno dei problemi più comuni è che “rallenta” – si va ad un centro di riparazione, anche perché il guasto potrebbe derivare da una miriade di fattori diversi, compreso un malware.

Gli scenari, in questo caso, possono essere di vario tipo: il professionista fa un preventivo altissimo e/o suggerisce di acquistare direttamente un computer nuovo, magari mostrando “casualmente” l’offerta in corso nel suo negozio. Il povero consumatore non ha molte scelte: o spende molti soldi, oppure spende e non sa se l’investimento è azzeccato.

Il computer ha smesso di funzionare come prima? Non farti fregare, puoi averlo come nuovo e senza svuotare il portafogli

Un tecnico professionista è certamente in grado di risolvere ma ovviamente pretende di essere pagato per il suo lavoro, ed è giusto così. Senza demonizzare la categoria di lavoratori che si occupano di dispositivi elettronici, però, possiamo imparare qualche trucco in modo da risparmiare.

Il problema del pc lento è che probabilmente ha alcuni file di sistema danneggiati. Prima di correre al negozio, dunque, possiamo tentare una soluzione fai da te semplicissima. È sufficiente premere il tasto “Windows” e nella barra di ricerca digitare le lettere “CMD”.

Si vedrà comparire la casella “Prompt dei comandi”; nel menù a tendina si clicca su “esegui come amministratore”, e a questo punto comparirà la finestra dei comandi. Dopo la stringa C:\Windows\System32> si deve digitare sfc [spazio]/scannow. Il computer, con questo comando, andrà subito ad analizzare tutti i file di sistema e se ne trova di danneggiati provvede a ripararli.

Molto probabilmente questa operazione, semplicissima, è sufficiente a ripristinare completamente le funzioni e la velocità del computer. Ovviamente, se ciò non ha sortito il risultato sperato, significa che è davvero giunto il momento di rivolgersi a un tecnico oppure di valutare l’acquisto di un pc nuovo.