Hai trascurato questo tasto del telecomando della tua smart tv fino ad oggi: ci puoi fare di tutto

C’è un tasto sul telecomando della tua smart tv che hai sempre trascurato fino ad oggi. Ecco a che cosa serve.

Sempre più persone negli ultimi anni decidono di acquistare una smart TV. Il cui funzionamento è simile ai televisori classici, se non fosse che c’è la connessione ad internet disponibile. Che da modo di godere di decine di app diverse per guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e tanto altro. Il tutto vestito dagli hub delle aziende per le quali decidete di effettuare l’acquisto.

In tutto questo, anche i telecomandi hanno subito diverse modifiche. Andando a rinunciare a sempre più pulsanti classici come quelli numerici o del volume per far spazio ad altri comodi servizi dedicati proprio allo streaming. Vi sarà già capitato, se avete una smart tv, di notare il tasto Netflix o Prime Video. Per esempio. Ma c’è anche un tasto nascosto che non avete mai usato prima e che vi permette di fare di tutto. Ecco di che cosa is tratta e due potete trovarlo.

Tasto telecomando Smart TV nascosto: dov’è e a cosa serve

Si tratta di un tasto nascosto che si trova oggi su qualsiasi telecomando di una smart tv di ultima generazione, ma che incredibilmente usano in pochissimi. Dopo aver scoperto quali sono le sue potenzialità, molto probabilmente non ci penserete due volte prima di andare in salotto, accendere la tv e vedere se quello che vi racconteremo è reale oppure no. Ma fidatevi, è proprio così e resterete sbalorditi.

Stiamo parlando del Magic button, ossia un tasto che è personalizzabile dall’utente. Tutto quello che dovete fare è acquistare Watch Onn 4K Pro, ossia un fantastico decoder simile al Chromecast che permette di godere di fantastici vantaggi. Una volta aver effettuato l’accesso nell’interfaccia software, potrete decidere come personalizzarlo scegliendo tra una singola app, un comando rapido e via dicendo.

E non è finita qui perché, sul loro telecomando, c’è anche un altro grosso bottone azzurro dove trovate la scritta Free TV. A cosa serve? A passare dall’interfaccia smart a quella della TV classica gratuita. In Italia, l’AGCOM da tempo spinge per una soluzione di questo tipo.

Così da dirimere la classica questione della diatriba tra digitale terrestre e piattaforme di streaming. Staremo a vedere se presto arriverà anche da noi questo decoder col telecomando magico, al momento è un’esclusiva della catena di supermercati Walmart negli Stati Uniti.