Hai scaricato App VPN gratuite da Google Play Store? Tutte queste contengono virus | Vanno eliminate

Occhio alle app VPN gratuite che si trovano sul Google Play Store, ce ne sono molte che contengono virus: Queste vanno eliminate subito.

Il tema legato alla sicurezza online gioca da anni un ruolo di prim’ordine. Con allarmi continui e giornalieri che arrivano tanto dagli utenti comuni quanto dalle aziende specializzate, che lavorano per scovare gli ultimi metodi attuati da hacker e cybercriminali per poter far cadere nella trappola vittime ignare. Tra phishing, malware e chi più ne ha più ne metta, anche una singola azione potrebbe risultare fatale.

Oggi parliamo in particolare delle app VPN che, almeno all’apparenza, hanno proprio l’obiettivo di migliorare la sicurezza durante la navigazione. Ce ne sono alcune gratuite però che si possono trovare sul Google Play Store e che contengono dei pericolosi virus. State molto attenti, se ne avete installata anche solo una di queste, dovete provvedere ad eliminarla subito per non rischiare d incappare in pesanti conseguenze.

App VPN gratuite che contengono virus: ecco quali eliminare ora

A lanciare l’allarme ci ha pensato il team di sicurezza HUMAN, secondo cui ci sono ben 28 app disponibili gratis sul Google Play Store e che si presentano come servizi di VPN ma in realtà sono molto pericolosi. In quanto al loro interno si trovava un kit nascosto di sviluppo software dannoso. Creato da LumiApps.

Pare che questo malware aveva la facoltà di trasformare segretamente tutti i device colpiti in server proxy. Così da esporli a rischi potenzialmente enormi per la sicurezza personale. I primi infatti hanno il compito di indirizzare il traffico internet con i dispositivi personal in luoghi privati. E vengono di solito sfruttati per ricerche di mercato o per l’ottimizzazione in ottica SEO. Ma se finiti in mano a cybercriminali, potete facilmente intendere come i rischi siano esponenzialmente più alti.

Ecco la lista completa delle app colpite:

Lite VPN

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher (par CaptainDroid)

Android 13 Launcher (par CaptainDroid)

Android 14 Launcher (par CaptainDroid)

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies (par CaptainDroid)

Phone Comparison (par CaptainDroid)

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Alcune di queste sono state prontamente rimosse dal Play Store di Google, mentre altre potreste ancora trovarle disponibili. State attenti a non scaricarle mai e, nel caso lo abbiate fatto, ad eliminarle il prima possibile.