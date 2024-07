Hai ricevuto un bel commento su Instagram? Fallo sapere a tutti aggiungendolo alla tua storia

Instagram continua a essere una delle piattaforme social più popolari e dinamiche, offrendo agli utenti nuove funzionalità per migliorare la loro esperienza di condivisione.

Una di queste novità è la possibilità di condividere nelle proprie Instagram Stories i commenti ricevuti nei post. Questa funzione permette non solo di valorizzare l’interazione con i propri follower ma anche di creare contenuti originali e personalizzati. Vediamo quindi come sfruttare al meglio questa caratteristica.

Il primo passo fondamentale per poter usufruire della nuova funzionalità è assicurarsi di avere installata sul proprio dispositivo l’ultima versione dell’applicazione Instagram. Questo perché la possibilità di condividere i commenti nelle storie è una feature recentemente introdotta e potrebbe non essere disponibile nelle versioni precedenti dell’app.

Per fare ciò, basta aprire l’App Store su dispositivi iOS o il Google Play Store su dispositivi Android e verificare se sono presenti aggiornamenti disponibili per Instagram. In caso affermativo, procedere con l’aggiornamento.

Selezionare il Post e il Commento da Condividere

Dopo aver aggiornato l’applicazione, il passaggio successivo consiste nel selezionare il post dal proprio profilo Instagram dal quale si desidera condividere un commento specifico nella storia. Una volta individuato il post, bisogna accedere alla sezione dei commenti sotto lo stesso.

Gli utenti Android dovranno cliccare sul commento che vogliono condividere; apparirà un piccolo menu con diverse opzioni tra cui “Aggiungi alla storia” o “Condividi nella storia”. Selezionando questa opzione, il commento verrà trasformato in uno sticker che può essere ridimensionato e posizionato liberamente sulla schermata della storia prima della pubblicazione.

Per chi utilizza un dispositivo iOS, invece, sarà necessario scorrere da destra verso sinistra sopra al commento prescelto fino a visualizzare un’icona raffigurante un piccolo più all’interno di un cerchio. Toccando questa icona si creerà automaticamente uno sticker del commento selezionato che potrà essere poi personalizzato e aggiunto alla propria storia.

Soluzione ai Problemi Tecnici

Può capitare che, nonostante l’aggiornamento dell’applicazione, la funzionalità di condivisione dei commenti nelle storie non sia visibile o non funzioni correttamente. In questo caso è consigliabile procedere come segue:

Per utenti Android : Aprire le impostazioni del telefono, accedere alla sezione delle applicazioni, cercare Instagram nell’elenco delle app installate ed effettuare la pulizia della cache eliminando i dati dell’applicazione. Successivamente sarà necessario reinstallare Instagram.

: Aprire le impostazioni del telefono, accedere alla sezione delle applicazioni, cercare Instagram nell’elenco delle app installate ed effettuare la pulizia della cache eliminando i dati dell’applicazione. Successivamente sarà necessario reinstallare Instagram. Per utenti iOS: Accedere alle impostazioni generali del dispositivo, selezionare “Utilizzo iPhone”, trovare Instagram nell’elenco delle applicazioni e cliccare su “Scarica App”. Questa operazione permetterà di eliminare file temporanei o superflui che possono interferire col corretto funzionamento delle nuove feature offerte dall’app.

Seguendo questi semplici passaggi sarà possibile risolvere eventuali problemi tecnici legati all’introduzione delle nuove funzionalità su Instagram ed iniziare così a sfruttarle al meglio per rendere le proprie storie ancora più interattive ed interessanti grazie alla condivisione dei commenti ricevuti sui post.