Hai pochi Giga? Risparmiali così mentre usi Instagram

Avete presente quella spiacevole sensazione di vedere la connessione dati esaurirsi proprio mentre state scorrendo il feed di Instagram?

Oppure l’ansia da roaming quando si viaggia all’estero? Tranquilli, Instagram ha pensato anche a questo! Se avete pochi Giga a disposizione o semplicemente volete evitare brutte sorprese a fine mese, esiste un’opzione semplice e veloce che vi permetterà di risparmiare dati senza compromettere la vostra esperienza sull’app.

Di cosa si tratta? Di una funzionalità chiamata “Usa meno dati mobili” che, una volta attivata, interviene su diversi aspetti di Instagram per ridurre al minimo il consumo di Giga. In che modo?

Caricamento intelligente: Le foto e i video non verranno più caricati automaticamente in alta definizione, ma con una qualità leggermente inferiore, comunque più che sufficiente per godervi i contenuti.

Le foto e i video non verranno più caricati automaticamente in alta definizione, ma con una qualità leggermente inferiore, comunque più che sufficiente per godervi i contenuti. Aggiornamenti mirati: Il vostro feed non si aggiornerà più in background ogni secondo, ma solo quando voi lo aprirete, evitando così inutili sprechi di dati.

Il vostro feed non si aggiornerà più in background ogni secondo, ma solo quando voi lo aprirete, evitando così inutili sprechi di dati. Compressione dati: Le informazioni scambiate tra il vostro smartphone e i server di Instagram saranno compresse, riducendo ulteriormente la quantità di dati consumati.

Navigare senza pensieri: come attivare il risparmio dati su Instagram

Questa funzione si rivela particolarmente utile in diverse situazioni: durante un viaggio, se si dispone di un piano dati limitato o se ci si trova in zone con scarsa copertura di rete.

Attivarla è facilissimo e richiede solo pochi secondi:

Aprite l’app di Instagram e andate sul vostro profilo. Cliccate sulle tre linee orizzontali in alto a destra per accedere al menu. Selezionate “Impostazioni”. Entrate nella sezione “Account”. Cliccate su “Utilizzo dati e qualità contenuti multimediali”. Attivate l’opzione “Usa meno dati mobili”.

Ecco fatto! Da questo momento in poi potrete continuare a utilizzare Instagram in tutta tranquillità, senza preoccuparvi di consumare troppi dati. Ricordate che potete disattivare questa opzione in qualsiasi momento seguendo gli stessi passaggi.

Navigare senza pensieri e rimanere connessi non è mai stato così facile!