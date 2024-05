Hai perso lo smartphone? Basta un numero e uno screenshot per ritrovarlo

Di recente hai perso il tuo cellulare? Puoi ritrovarlo con un numero e uno screenshot: il trucco che salverà il dispositivo.

Molte persone utilizzano il proprio smartphone spesso e volentieri. Non possono permettersi di perderlo dato che contiene informazioni preziose. Quindi cercano di tenerlo al sicuro anche quando non lo usano. Tuttavia non bisogna essere sempre tranquilli in ogni situazione. La possibilità di perdere lo smartphone è presente in ogni caso. Ecco perché è necessario ricorrere a delle soluzioni per ritrovarlo in caso di smarrimento.

Sappiamo per certo che Apple e Google mettono a disposizione delle funzioni per ritrovarlo. In questo modo si evita di perderlo ed è possibile recuperarlo in ogni caso. Tuttavia si tratta di impostazioni che richiedono alcuni requisiti per essere usate. Nel caso di Google bisognerà avere un altro dispositivo e l’account collegato. Per certi versi anche Apple richiede le stesse cose, e non è sempre piacevole perdere tanto tempo.

Come ritrovare il cellulare smarrito: la funzione che cerchi da sempre

Ma con questo trucco ne potrete fare a meno. Infatti si tratta di una idea molto interessante grazie alla quale ritrovare il proprio cellulare. Ci metterete poco tempo dato che è gratuita e non richiede nessun download. Quindi è una impostazione alla portata di tutti: basta soltanto seguire la procedura. Scopri che cosa si dovrà fare per ritrovare lo smartphone smarrito. Non dovrai più preoccuparvi d’ora in avanti.

Per iniziare questa procedura dovremo aprire la tastiera della chiamata. Proprio come se dovessimo effettuare una telefonata in poche parole. Dopodiché andrà inserito uno specifico numero e poi chiamato. Stiamo parlando dei seguenti caratteri speciali e cifre: *#00#.

Dopo averlo telefonato apparirà subito una nuova schermata. Quindi non c’è niente di cui preoccuparsi: nessun numero è associato a questa combinazione. Il menù che apparirà è il codice IMEI, cioè una serie di cifre uniche al mondo. Riguardano solo ed esclusivamente il vostro cellulare.

A questo punto effettuate uno screenshot ed inviatelo ad un altro dispositivo. Potrebbe essere il vostro secondo smartphone o quello di un amico. Così, grazie a questo codice, potrete ritrovarlo sempre e comunque. Furti o smarrimenti generici non saranno più un problema. Come avete visto è una procedura semplice da eseguire e che richiede poco tempo. Tanto vale salvare questo codice dato che è molto utile. Eviterà brutte situazioni con il passare del tempo.