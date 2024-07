Hai mai visto la sigla TL;DR negli articoli o post online? Ti spiego cosa significa

TL;DR è un acronimo che sta per “Too Long; Didn’t Read”. Viene utilizzato per indicare che un pezzo di testo è troppo lungo da leggere completamente.

In genere viene utilizzato nei forum online, sui social media e nelle chat per fornire una sintesi rapida di un articolo o di un post lungo.

L’origine di TL;DR è incerta, ma è stato utilizzato per la prima volta negli anni ’90 nei forum online. È diventato rapidamente un acronimo popolare, in quanto riflette l’attenzione breve e frenetica di Internet.

È importante utilizzare TL;DR con cautela, in quanto può essere visto come scortese o dispregiativo. Tuttavia, utilizzato in modo appropriato, TL;DR può essere uno strumento utile per la comunicazione online.

Come si usa TL;DR?

Ci sono alcuni modi in cui TL;DR viene utilizzato:

Le persone possono anche scrivere un TL;DR per conto proprio, riassumendo il contenuto principale di un testo. Questo può essere utile per i lettori che non hanno tempo di leggere tutto il testo.

Le persone possono anche scrivere un TL;DR per conto proprio, riassumendo il contenuto principale di un testo. Questo può essere utile per i lettori che non hanno tempo di leggere tutto il testo. Come meme: TL;DR è diventato anche un meme, utilizzato per commentare la lunghezza eccessiva di un’email, un documento o un video.

Mentre TL;DR è stato inizialmente utilizzato per esprimere disappunto per testi troppo lunghi, è diventato uno strumento utile per riassumere rapidamente le informazioni. È un modo efficace per comunicare in modo conciso e per attirare l’attenzione di lettori con poco tempo.