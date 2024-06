Hai mai desiderato registrare un video in un istante, senza dover aprire la fotocamera? Ecco come fare!

Quante volte vi è capitato di assistere ad un evento inaspettato e di desiderare di aver iniziato a filmare prima?

Un tramonto mozzafiato, un gesto divertente del vostro bambino o semplicemente un momento quotidiano che volete ricordare per sempre. La frustrazione di perdere i primi secondi, a volte i più importanti, è ben nota a tutti.

Ma se vi dicessi che esiste un modo per iniziare a registrare un video sul vostro telefono in modo istantaneo, senza perdere nemmeno un istante prezioso?

La soluzione è a portata di mano, grazie ad un comando rapido personalizzato che potete creare direttamente sul vostro smartphone. Non preoccupatevi, non è necessario essere degli esperti di tecnologia! Seguite questa semplice guida passo-passo e preparatevi a catturare ogni momento imperdibile.

Creare il Comando Rapido

Aprite l’app Comandi Rapidi sul vostro dispositivo. Probabilmente si trova in una cartella chiamata “Utility” o direttamente sulla schermata principale. Toccate il pulsante “+” per creare un nuovo comando rapido. Toccate “Aggiungi azione” e nella barra di ricerca digitate “Registra video“. Selezionate l’azione corrispondente. Impostate se volete utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore per impostazione predefinita. Per assicurarvi che i vostri video vengano salvati automaticamente, toccate “Aggiungi azione” nuovamente e cercate “Salva nell’album di foto“. Assicuratevi che l’opzione “Album” sia impostata su “Rullino foto” o sull’album che preferite.

Personalizzare e Attivare:

Toccate il pulsante “…” nell’angolo in alto a destra per accedere alle impostazioni del comando rapido. Scegliete un nome accattivante per il vostro nuovo comando, come “Avvia Registrazione” o “Video Istantaneo”. Per un facile accesso, scegliete un’icona e un colore che vi aiutino a riconoscerlo rapidamente sulla schermata principale. Attivate l’opzione “Mostra nella schermata Home“.

Pronti a filmare?

Ora non vi resta che toccare l’icona del vostro nuovo comando rapido per avviare la registrazione di un video in un batter d’occhio! Quando avete finito, toccate lo schermo per interrompere la registrazione. Vi verrà mostrata un’anteprima del video con la possibilità di salvarlo nel vostro rullino foto o di scartarlo.

Con questo semplice trucco, sarete sempre pronti a catturare i momenti più belli ed inaspettati della vita.