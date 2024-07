Hai decine di contatti duplicati in rubrica? Puoi fare ordine in un colpo solo in questo modo

Con il passare degli anni, la tua rubrica si è riempita di contatti. Tra numeri di telefono salvati più volte, nomi leggermente diversi per la stessa persona e informazioni obsolete, è facile ritrovarsi con un elenco caotico e difficile da gestire.

Ma per fortuna c’è una soluzione: eliminare i contatti duplicati su Android è più semplice di quanto si pensi!

Apri l’app Contatti sul tuo telefono Android. In alto a destra, seleziona l’account Google che desideri ripulire (se ne hai più di uno). Ora sei pronto per fare pulizia! Tocca “Correggi e gestisci” nella parte inferiore dello schermo. Vedrai apparire diverse opzioni: quella che stai cercando è “Unisci e correggi”.

Selezionando questa voce, l’app Contatti analizzerà la tua rubrica alla ricerca di possibili duplicati. Se ne vengono trovati, ti verrà mostrata l’opzione “Unisci duplicati”. A questo punto puoi decidere se accettare di unire ogni singolo contatto uno per volta, per avere il massimo controllo, oppure se procedere in modo più rapido unendo tutti i duplicati con un solo tocco.

E se non trovo “Unisci duplicati”?

Se, una volta giunto in “Correggi e gestisci”, non visualizzi l’opzione “Unisci duplicati”, congratulazioni! Significa che la tua rubrica è già perfettamente in ordine e non ci sono contatti da unire. Goditi la tua rubrica impeccabile e la serenità di sapere che ogni contatto è esattamente dove dovrebbe essere.

Eliminare i contatti duplicati è un’operazione semplice che richiede pochi minuti del tuo tempo, ma che può fare una grande differenza nell’organizzazione del tuo telefono.

Un elenco contatti pulito e ordinato ti permetterà di trovare le persone che cerchi in modo più rapido, evitare di inviare messaggi alla persona sbagliata e, in generale, avere un’esperienza più fluida con il tuo smartphone.