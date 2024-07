Hai chiuso per sbaglio una scheda su Chrome? La puoi riaprire con questo trucco!

Tutti noi abbiamo avuto quella volta: sei su Chrome, navighi su più schede, e poi chiudi accidentalmente quella di cui avevi bisogno.

Il panico ti invade, ma non disperare! Esiste un modo per riaprire le schede chiuse su Chrome e, grazie a questo articolo, ti mostrerò come fare.

C’è una cosa che puoi fare per evitare di perdere le tue schede: usa la funzione “Blocca” di Chrome.

Se fai clic sul pulsante “Blocca” in una scheda, questa rimarrà fissa nella barra delle schede, anche se chiudi altre schede. Questo è utile per tenere a portata di mano le schede che usi frequentemente.

Ripristino delle schede chiuse di recente

Il modo più semplice per riaprire una scheda che hai appena chiuso è usare la combinazione di tasti Ctrl+Shift+T (o Cmd+Shift+T su Mac). Ogni volta che premi questa combinazione, Chrome riapre l’ultima scheda chiusa. Puoi premerla più volte per riaprire altre schede che hai chiuso in precedenza, in ordine inverso rispetto a quando le hai chiuse.

Se hai chiuso la scheda da tempo e non vuoi usare la combinazione di tasti più volte, c’è un altro modo. Fai clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra della finestra di Chrome e seleziona “Cronologia”. Nella cronologia, troverai un elenco delle pagine che hai visitato di recente. Puoi scorrere l’elenco e fare clic sulla scheda che vuoi riaprire.

Cosa succede se hai chiuso l’intera finestra di Chrome e hai bisogno di riaprire le schede che erano aperte in quella finestra? Non preoccuparti, anche per questo c’è una soluzione!

Fai clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra della finestra di Chrome e seleziona “Cronologia”. Quindi, fai clic su “Cronologia” nel menu a sinistra. Scorri verso il basso l’elenco e troverai una sezione chiamata “Sessioni chiuse di recente”. Fai clic su una delle sessioni per riaprire tutte le schede che erano aperte in quella finestra.

Con queste informazioni, non dovresti più preoccuparti di perdere le tue schede su Chrome. Anche se le chiudi accidentalmente, puoi riaprirle facilmente utilizzando una delle tecniche descritte in questo articolo. Buon lavoro!