Hai cancellato per sbaglio una foto? Puoi recuperarla in questo modo

Hai mai cancellato per errore delle foto importanti dal tuo smartphone Android? Questo è un incidente che può capitare a chiunque e trasformarsi in un vero incubo, specialmente quando si tratta di immagini di grande valore.

Fortunatamente, esistono dei metodi efficaci per recuperare le foto cancellate su dispositivi Android. Esploriamo insieme le opzioni disponibili.

Il primo passo da compiere non appena ti rendi conto di aver eliminato delle foto per sbaglio è mantenere la calma. È fondamentale sapere che le immagini non vengono rimosse immediatamente dalla memoria del dispositivo.

In realtà, rimangono nascoste all’interno dello storage del telefono e possono essere recuperate utilizzando gli strumenti adatti.

Utilizza il Cestino di Google Foto

Un metodo diretto per recuperare le tue foto eliminate consiste nell’utilizzare il Cestino dell’applicazione Google Foto. Questa app salva automaticamente ogni scatto effettuato con il tuo dispositivo, offrendoti la possibilità di ripristinare le immagini anche dopo averle cancellate. Per tentare questo approccio, apri l’app Google Foto sul tuo smartphone, accedi al menù tramite l’icona a tre linee orizzontali e seleziona “Cestino”. Qui potrai trovare tutte le fotografie eliminate recentemente; selezionale e procedi al loro ripristino.

Backup tramite applicazioni cloud

Un’altra strategia efficace prevede l’uso di applicazioni di backup come Dropbox o OneDrive. Se hai configurato una di queste app sul tuo dispositivo affinché esegua automaticamente il backup delle immagini presenti nella galleria fotografica del telefono, sarai in grado di recuperare facilmente tutte le tue foto accidentalmente eliminate.

Software specifici per il recupero dati

Esistono poi software dedicati al recupero delle immagini eliminate dai dispositivi Android. Tra questi spicca DiskDigger Photo Recovery, un’app gratuita (con opzioni a pagamento) che analizza sia la memoria interna sia la scheda SD dello smartphone alla ricerca delle fotografie perse. Il suo utilizzo è intuitivo: avvia l’applicazione sul dispositivo ed esegui una scansione della memoria desiderata; completata l’analisi, ti verranno mostrati tutti i file ritrovabili da cui potrai selezionare quelli da ripristinare.

Diverse soluzioni permettono il recupero delle fotografie accidentalmente eliminate dagli smartphone Android. La scelta del metodo più adatto dipenderà dalle tue abitudini d’uso e preferenze personali. Ricorda sempre che agire tempestivamente aumenta significativamente le possibilità di successo nel recupero dei tuoi preziosi ricordi digitali.