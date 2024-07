Grossi guai su Facebook, tutti gli utenti del mondo coinvolti: attenzione se vedi questa scritta

Facebook, problemi per la piattaforma di proprietà Meta. Questo errore sta creando scompiglio tra gli utenti.

Meta è uno dei giganti dei servizi digitali e informatici del pianeta. Infatti l’impresa statunitense controlla piattaforme come Facebook e Instragram, i servizi di messaggistica Whatsapp e Messenger e ha interessi in diverse altre attività e progetti. Insomma una delle aziende del settore digitale insieme ad Amazon e Google.

Come queste ultime anche Meta, si confronta con la versa sfida di questi anni: lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai suoi prodotti. L’elaborazione dei dati degli utenti è uno degli aspetti più delicati, insieme all’effetto dell’IA sulle creazioni e sulle informazioni contenute nei servizi offerti. La difficoltà di distinguere prodotti della creatività umana da quelli dell’IA, mostra la complessità del problema.

Facebook e i nuovi problemi che colpiscono il social

Negli ultimi tempi Meta è al centro della discussione per l’etichettatura erronea di numerose foto originali con la dicitura Made with AI, fatta con IA, sui social di suo possesso. Facebook aveva introdotto questa dicitura per contenere la diffusione di foto create con IA non esplicitamente dichiarate, che spesso alimentano disinformazione per i contenuti visivi solo in apparenza veritieri.

La diffusione di molte attribuzioni sbagliate ha determinato la reazioni degli utenti, mostrando le difficoltà di Meta nel determinare con esattezza la natura delle fotografie. La società statunitense si è giustificata dicendo che le attribuzioni errate sono causate dalla complessità tecnica nell’individuazione esatta dei prodotti generati con l’IA.

Ad essere coinvolti nelle etichettature errate anche i prodotti visivi di fotografi famosi, nonostante la de-selezione delle opzioni. Tra le cause di questi problemi potrebbe esserci i recenti cambiamenti dei tool di editing di Adobe, come sostiene il fotografo Pete Souza. Disappunto e confusione espressa anche da altri professionisti della fotografia quando i loro lavori sono stati taggati con Made with AI.

La preoccupazione degli utenti è notevole, con i dubbi che Meta non sia in grado di distinguere con esattezza i lavori originali di provenienza umana e quelli elaborati e generati con intelligenza artificiale. Meta dal canto suo ha affermato di essere al lavoro collaborando con i produttori di software per migliorare l’accuratezza dei tag assegnati ai contenuti multimediali.

Questa vicenda non va sottovalutata e dimostra tutta la difficoltà nella gestione dei prodotti creati con IA, che sempre più mettono in pericolo la creatività umana e la correttezza delle informazioni, soprattutto quando si tratta di immagini ingannevoli e irrealistiche.