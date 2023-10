Grazie alla novità introdotta da Google verrai sempre bene in tutte le foto. Non ci credi? Provala subito

Google in queste ore ha lanciato l’ennesima novità che stavolta riguarda le foto. Grazie a questa funzione verrai sempre bene: prova subito.

Non finiscono mai le novità per l’universo Google che adesso è pronta ad introdurre una novità che ti permette di venire bene in qualsiasi foto. Se non ci credi dovrai provarla subito, scopriamo quindi quali sono le novità in arrivo per l’intera utenza che utilizza i servizi della Big G.

Nel corso degli anni abbiamo visto come Google si sia distaccata da quella che è la classica concezione di motore di ricerca e ad oggi è pronta a fornire diversi servizi per gli utenti che decidono di utilizzarlo. Il colosso di Mountain View fa affidamento sul sistema operativo Android ed ha come obiettivo principale quello di fornire dei servizi di alta qualità all’intera utenza. Inoltre tra le funzioni lanciate quest’anno troviamo anche Google Foto.

All’interno di questo software sono presenti diverse funzioni che ci permettono di elaborare le foto, fornendole al massimo della qualità per tutti gli utenti. Inoltre Google è sempre attenta alle richieste degli utenti e per questo motivo è sempre pronta ad aggiornare i suoi servizi. Adesso sembra proprio che ogni vostro scatto sia destinato a diventare perfetto con l’ultima novità introdotta. Andiamo quindi a scoprire i dettagli dell’update che stupiranno gli utenti.

Google, con l’ultima novità verrai bene in tutte le foto: come funziona

Tra i colossi del mondo della tecnologia, Google ha sicuramente una posizione di rilievo e ad oggi si trova a lanciare sempre nuove funzioni per competere con la Apple. Adesso però il colosso di Mountain View ha in mente una volta una novità in grado di rendere al meglio le vostre foto. Questo potrebbe aiutarvi specialmente durante i selfie di gruppo che spesso rendono scontento qualcuno che proprio non riesce ad apprezzare come viene.

Per questo motivo la Big G ha voluto introdurre la funzione “Best Take” che promette di porre fine ai disagi legati agli scatti imperfetti rendendo i selfie soddisfacenti per tutti. Questa novità verrà introdotta in esclusiva per i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro ed è in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale. Grazie a questa sarò possibile modificare l’espressione facciale in una foto con un’alternativa migliore.

La nuova intelligenza artificiale sarà in grado di analizzare dettagli facciali, espressioni e persino la luce ambientale ed è in grado di offrire agli utenti la soluzione migliore. Best Take è quindi pronta a soddisfare le richieste di tutti gli utenti portando l’esperienza fotografica ad un livello superiore, con ogni momento che potrà essere catturato e personalizzato con facilità. Solamente con l’arrivo di Pixel 8 e Pixel 8 Pro si potrà capire se questo aggiornamento soddisferà l’utenza.