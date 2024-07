Grazie a questo potente ventilatore non avrai bisogno del condizionatore: su Amazon è scontato del 25%

Su Amazon è in offerta un ventilatore molto potente, perfetta alternativa del condizionatore nelle giornate molto calde.

Le temperature elevate degli ultimi giorni costringono tante persone a rimanere in casa dato che gli esperti consigliano, anche a coloro che sono in buona salute, di essere accorti contro il gran caldo, evitando di uscire nelle ore più calde. Tante persone corrono dunque ai ripari facendo installare in casa dei condizionatori. Questi, per quanto efficaci, possono risultare piuttosto costosi e, soprattutto, causare delle spese eccessive in bolletta.

Per questo una buona alternativa può essere acquistare uno o più ventilatori. In commercio ne esistono diversi e spesso scegliere risulta difficile. Ma ce un ventilatore molto potente attualmente scontato del 25% su Amazon che è la perfetta alternativa ai condizionatori, dato che garantirà freschezza in casa ad un prezzo molto conveniente.

Il ventilatore scontato del 25% su Amazon

Su Amazon è possibile trovare praticamente di tutto e ogni giorno migliaia di persone fanno acquisti sul famoso marketplace. Ci sono anche molti prodotti scontati, ad un prezzo inferiore rispetto che in altri negozi, come nel caso di questo potente ventilatore che può sostituire il condizionatore in estate.

Si tratta del ventilatore Rowenta Silence Extreme, un ventilatore a piantana con 5 pale molto silenzioso ma soprattutto scontato del 25%, quindi in vendita ad un prezzo molto interessante di 74,99 euro.

Il ventilatore presenta 4 velocità e anche la funziona Turbo boost per un’intensa freschezza ma senza rumore. Il livello di rumore è infatti solo di 59 dB per un flusso d’aria fino a 80 m³/min. Chi utilizza il ventilatore di notte, può usare questo di Rowenta nella funzione notte che è estremamente silenziosa, con soli 45 dB. Infine, grazie alla modalità oscillazione, è possibile diffondere aria fresca in tutta la stanza, anche scegliendo l’orientamento che si preferisce.

Il design è molto moderno, il colore bianco e i materiali (plastica e metallo) lo rendono adattabile a qualsiasi stanza. Inoltre l’apparecchio si può regolare in altezza passando da 110 a 140 cm. Dunque questa soluzione in vendita su Amazon ad un prezzo irresistibile può rivelarsi l’idea migliore per godere di freschezza, sia di giorno che di notte, durante le calde giornate estive, senza dover installare dei condizionatori in casa ma sostenendo una spesa davvero minima.