Grazie a Google Maps puoi evitare le multe: attiva subito questa impostazione

Google Maps nasconde un’impostazione che consente di evitare le multe: attiva subito la funzione per non avere problemi.

L’applicazione di Google nel corso del tempo ha permesso alle persone di avere un’esperienza di viaggio decisamente più semplice. Questa potrà essere migliorata attivando un’impostazione dato che questa permetterà di evitare le multe, e la conseguente spesa onerosa.

Google Maps è utilizzato la maggior parte delle volte quando si è alla guida e proprio lì si configura come un aiuto impossibile da sottovalutare. L’esperienza alla guida può essere segnata anche da un’infrazione che conduce ad una multa, ma da ora in avanti il rischio si ridurrà grazie all’app dell’azienda americana.

All’interno di Google Maps è possibile attivare un’impostazione che permette di evitare le multe agli autovelox. Tale funzione quindi agisce su uno dei tempi che più preoccupano i cittadini: scopriamo insieme come attivarla, sono necessari solo pochi passaggi.

Multe autovelox, l’aiuto di Google Maps: come attivare la funzione per evitare i dispositivi di controllo della velocità

Da sempre gli autovelox vengono visti con profondo sospetto dagli automobilisti, soprattutto dopo le ultime vicende in cui i dispositivi non sono stati utilizzati da diverse amministrazioni in maniera legittima. Per evitare qualsiasi tipo di problema però emerge una funzione di Google Maps, che ha la capacità di segnalarli così da poterli evitare tranquillamente.

Negli anni Google ha perfezionato sempre più la sua piattaforma introducendo delle funzioni che hanno offerto un serio aiuto agli utenti. Tra queste rientra sicuramente quella che consente di avere piena consapevolezza della disposizione degli autovelox presenti sul tratto di strada che si sta percorrendo.

Prima di attivare la funzione bisogna sempre ricordare che alla guida è necessario rispettare i limiti di velocità. Tutti i guidatori lo sanno anche se purtroppo, per un motivo o per un altro, si potrebbe spingere sul pedale dell’acceleratore, aumentando sensibilmente il rischio di prendere una salatissima sanzione.

Per attivare la funzione, disponibile sia su Android che su iOS, su Google Maps bisogna aprire l’app e cliccare su “Indicazioni“. Da qui si avvierà la navigazione e in basso sarà presente la voce “Percorso“. Nel momento in cui ci dovessero essere autovelox, fissi o mobili, saranno mostrati sotto la voce “Traffico“. In qualsiasi occasione è possibile eseguire una segnalazione autonoma di autovelox mobili cliccando sull’icona “+”. In pochi secondi dunque avremo la mappatura completa.