Grandi notizie per gli abbonati Netflix, una delle serie più amate rinnovate per un’altra stagione

Grandissima notizia per tutti gli abbonati a Netflix: arriva il rinnovo di una delle serie più amate, un’altra stagione è certa.

Sembrano essere giorni di grandissimi annunci, questi, per Netflix, servizio streaming pioniere del settore e tra i più popolari e amati tra gli appassionati. Anche in questo giugno il catalogo è ricchissimo di contenuti, tra film, serie tv, anime e documentari: a sfogliare i titoli c’è veramente l’imbarazzo della scelta per qualsiasi tipo di utente.

Le buone notizie per gli abbonati non finiscono però qui, perché a quanto pare quest’amatissima serie è stata di recente rinnovata per un’altra stagione: ecco di quale si tratta e i dettagli sugli episodi che verranno, l’entusiasmo è veramente alle stelle.

Netflix rinnova la serie anime per un’altra stagione: gioia incredibile per gli abbonati

L’attenzione mediatica, in queste ultime settimane, è stata tutta rivolta all’arrivo della terza stagione di Bridgerton, serie diventata in poco tempo un vero e proprio fenomeno mediatico; la piattaforma è però, come detto, ricchissima di contenuti, tanto che l’11 luglio sbarcherà in streaming la terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla.

Ci sono delle serie che riescono in poco tempo a conquistare tutto il pubblico e sembra proprio che l’anime Delicious in Dungeon sia tra queste; fortunatamente per tutti gli abbonati a Netflix, lo studio d’animazione che la produce (Studio Trigger) ha ora annunciato una nuova stagione.

Come svelato da un post su X e, soprattutto, dal recente trailer pubblicato , infatti, lo studio sta già sviluppando la seconda stagione dell’anime, che non dovrebbe tardare anche ad arrivare in streaming; un’altra bellissima notizia per i fan, considerando quanto la serie basata sul manga (edito in Italia da Edizioni BD) sia riuscita a farsi apprezzare.

Per chi non la conoscesse, la serie è ambientata in un mondo fantasy in cui le gilde intraprendono spedizioni per razziare i dungeon; un contesto perfetto in cui agiscono particolari personaggi che sono riusciti a conquistare il pubblico. La prima stagione è sbarcata in streaming lo scorso gennaio e si prepara ora ad intrattenere anche con dei nuovi episodi: è probabile che, questa seconda stagione, permetta alla serie di fare il salto di qualità definitivo. Quali avventure attendono i protagonisti!?