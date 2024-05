Grandi notizie per chi ha questa smart tv in casa: sta arrivando un aggiornamento enorme

Ci sono grandi notizie per chi ha questa Smart TV in casa. Sta arrivando un aggiornamento pazzesco, ecco tutte le novità.

Ormai un numero sempre più crescente di persone decide di acquistare una Smart TV in casa propria. Così da poter godere di enormi vantaggi che esulano dal semplice utilizzo tradizionale che permette di guardare i canali gratuiti e a pagamento facendo zapping. Potendo sfruttare una connessione ad internet, infatti, si ha la possibilità di avere un software gestionale unico nel suo genere. Con decine di app utili per godere di funzionalità enormi ed uniche nel loro genere.

E presto le cose potrebbero cambiare e diventare persino migliori. Se avete una di queste TV in casa infatti, ci sono fantastiche notizie per voi. Pare infatti che sia in arrivo un importante aggiornamento che andrà ad introdurre alcuni strumenti e funzionalità molto interessanti. Che renderanno il vostro utilizzo del televisore ancora più smart e funzionale, vedrete che non riuscirete più a togliere le mani dal telecomando dopo averle messe tutte in pratica.

Smart TV, in arrivo un nuovo aggiornamento pazzesco

La grande novità è stata annunciata durante l’ultima conferenza di Google I/O 2024 che si è tenuta nei gironi scorsi. Big G ha avuto modo di annunciare una lunga serie di aggiornamenti per i suoi servizi digitali, e non potevano mancare le Smart TV. Stando a quanto si legge infatti, presto gli utenti smart home e Google Tv potranno sfruttare un aggiornamento enorme che renderà il tutto funzionale come mai prima d’ora.

Innanzitutto, pare che verrà allargata la rete di casa smart Google Home anche ai creatori di app. Così da poter aggiungere l’automazione dei dispositivi smart alle app già esistenti o di creare nuovi software che danno modo di accedere ad oltre 600 milioni di dispositivi domesticai intelligenti.

E se non avete un hub Google Home in casa, allora dovete sapere che entro fine anno anche dispositivi come Chromecast con Google TV e alcuni televisori selezionati con Android 14 a marchio LG idonei potranno venire sfruttati come un hub di Google Home. Grazie ad un recente aggiornamento che promette di essere pazzesco.

Pensate alla possibilità di poter gestire le luci smart o gli altoparlanti direttamente col telecomando della propria televisore. Se fino ad oggi sembrava essere utopia, presto non sarà più così grazie all’ultimo aggiornamento che prevede l’integrazione dell’API per la casa smart. Ancora non è stato specificato quando tutto questo diventerà realtà, ma la speranza è che bisogni attendere solo qualche settimana prima del rollout.