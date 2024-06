Grande festa PlayStation: giochi in omaggio per tutti i clienti, titoli extra e premium

Gli utenti PlayStation possono fare festa. Sony ha annunciato i giochi che arriveranno nel catalogo extra e premium: grandi nomi.

L’annuncio da parte di Sony in merito ai nuovi giochi che si aggiungono al catalogo per PS Plus Extra e Premium è sempre molto atteso. Questa volta ci sono diversi titoli che possono catturare una certa attenzione, sinonimo di qualità e una profondità di gameplay davvero sorprendente.

La lista dei giochi pronti ad entrare nell’extra e nel premium ha fatto felice moltissimi utenti. Il blog di PlayStation ha annunciato i titoli che a breve potranno essere scaricati gratuitamente a condizione di aver sottoscritto uno dei due piani del Plus. I nuovi arrivi si aggiungono alla generosa quantità di videogame rilasciata per festeggiare i Days of Play.

Giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium giugno: l’elenco completo

I prezzi dei piani del Plus di Sony sono aumentati ma negli ultimi mesi è aumentata anche la qualità dei titoli portati all’interno del già vasto catalogo extra e premium. A questo già ampio numero di titoli si aggiungeranno a partire da martedì 18 giugno altri videogiochi molto interessanti, tra cui spicca Monster Hunter Rise. Ad affiancare questo titolo anche altri giochi di spessore, scopriamoli tutti:

Monster Hunter Rise : capitolo più recente della celebre serie di caccia di casa Capcom. Disponibile per PlayStation 4 e 5;

: capitolo più recente della celebre serie di caccia di casa Capcom. Disponibile per PlayStation 4 e 5; Football Manager 2024 : titolo manageriale apprezzatissimo dagli appassionati. Disponibile per PlayStation 5, in versione console;

: titolo manageriale apprezzatissimo dagli appassionati. Disponibile per PlayStation 5, in versione console; Crusader Kings III : strategico su scala a firma Paradox che conduce il giocatore al vertice di una dinastia medievale. Per PlayStation 5;

: strategico su scala a firma Paradox che conduce il giocatore al vertice di una dinastia medievale. Per PlayStation 5; Anno 1800 : gestionale ambientato all’epoca della rivoluzione industriale. Disponibile per PlayStation 5;

: gestionale ambientato all’epoca della rivoluzione industriale. Disponibile per PlayStation 5; After Us : avventura dalla forte spinta ecologica, in cui si riportano in vita delle specie animali estinte. Per PlayStation 5;

: avventura dalla forte spinta ecologica, in cui si riportano in vita delle specie animali estinte. Per PlayStation 5; Police Simulator: Patrol Officers : questo titolo consente di vestire i panni di un poliziotto statunitense. Per PlayStation 4 e 5;

: questo titolo consente di vestire i panni di un poliziotto statunitense. Per PlayStation 4 e 5; Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 : Milestone porta il videogiocatore a disputare la stagione 2022. Disponibile per PlayStation 4 e 5;

: Milestone porta il videogiocatore a disputare la stagione 2022. Disponibile per PlayStation 4 e 5; Lego The Incredibles : avventura action Lego su licenza che si lega al film Pixar. Versione PlayStation 4;

: avventura action Lego su licenza che si lega al film Pixar. Versione PlayStation 4; Lego The Hobbit : La Terra di Mezzo ma ricostruita con i mattoncini. PlayStation 4;

: La Terra di Mezzo ma ricostruita con i mattoncini. PlayStation 4; Far Cry 4: titolo Ubisoft sinonimo di shooter in prima persona in un mondo vastissimo da esplorare. Per PlayStation 4 in riedizione PlayStation Plus.

Oltre ai videogiochi elencati, gli utenti di PS Plus Premium riceveranno anche Kayak VR: Mirage (PS VR2), Daxter (PS4, PS5), Lego Star Wars II: La trilogia classica (PS4, PS5), Ghosthunter (PS4, PS5).