Grande come un dito, veloce come una scheggia: questo SSD è perfetto per ogni uso

Questo SSD è grande come un dito ed ha una velocità davvero impressionante. È il prodotto perfetto per ogni uso.

La tecnologia avanza sempre più e permette di arricchire il mercato con prodotti di assoluto livello. In questo caso spicca un SSD grande quanto un dito e veloce come una scheggia, molto utile praticamente per qualsiasi tipo di uso. Poter fare affidamento su questo tipo di prodotto consente di poter gestire al meglio tutti i dati e le informazioni contenute sul proprio dispositivo.

Il prodotto su cui fare attenzione è prodotto dall’azienda Kingston, che ha ottenuto un riconoscimento di grande rilievo nell’universo del design tecnologico. L’SSD realizzato presenta dimensioni estremamente compatte nonostante prestazioni e capacità di enorme rilievo. Questo dispositivo è stato insignito del Red Dot Award 2024 nella categoria Product Design. Il Red Dot Award è considerato come uno dei concorsi di design più prestigiosi a livello globale.

In questo rilevante ambito si inserisce il dispositivo creato da Kingston, l’SSD XS1000. Quanto realizzato rappresenta solo l’ultimo esempio di una filosofia aziendale che riesce a soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti, con prestazioni e portabilità su un altro livello.

Le caratteristiche del Kingston XS1000: SSD di assoluto livello

Kingston XS1000 è un dispositivo dotato di diverse caratteristiche che lo rendono unico. Le sue dimensioni compatte (69,54 x 32,58 x 13,5 mm) e il peso inferiore a 30 grammi lo rendono uno degli SSD più piccoli e leggeri presenti attualmente sul mercato. La portabilità si affianca a delle prestazioni che garantiscono una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2 implementata.

La capacità di archiviazione va da 1 TB a 2 TB, offrendo agli utenti tantissimi spazio per archiviare qualsiasi tipo di file. Scegliendo la versione da 2 TB è possibile inglobare tantissimi dati e condividerli velocemente con qualsiasi altro dispositivo dotato di porta USB Type-C, o Type-A tramite un adattatore incluso nella confezione originale.

Il dispositivo è plug-and-play e compatibile con molteplici sistemi operativi: Windows 10 e 11, macOS (v. 10.10.x e superiore), Linux (v. 4.4.x e superiore), Chrome OS, iOS/iPadOS (v. 13 e superiore), Android. Insomma, Kingston XS1000 External SSD può essere utilizzato su piattaforme diverse, per condividere dati tra moltissimi dispositivi.

A breve Kingston lancerà sul mercato anche un’esclusiva variante rossa, con la nuova versione che manterrà tutte le caratteristiche tecniche dell’originale, ma si distinguerà per una colorazione decisamente di spicco. Un’aggiunta di rilievo che rende ancora più di valore il prodotto realizzato dall’azienda.