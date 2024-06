Grande annuncio di Netflix, la terza stagione ora ha una data: è festa tra gli abbonati

Gli abbonati a Netflix fanno festa, annunciata finalmente la terza stagione dell’amatissima serie televisiva: ecco quando arriverà.

La concorrenza nel mondo dello streaming aumenta di giorno in giorno, ma Netflix (anche grazie alle nuove strategie in merito agli abbonamenti) continua ad essere tra le piattaforme centrali, garantendo con film, serie tv, anime e documentari una qualità assoluta.

In queste ultime settimane, l’attenzione mediatica è stata tutta rivolta verso la terza stagione di Bridgerton, eccezionalmente questa volta distribuita in due parti, nella distanza temporale di circa un mese; proprio come successo per i precedenti episodi, le visualizzazioni sono state da record.

Bridgerton non è però l’unica esclusiva che Netflix offre ai propri abbonati: in molti attendevano con ansia l’annuncio della terza stagione di questa amatissima serie televisiva ed ora, finalmente, sono stati accontentati. Tutti i dettagli a riguardo, l’entusiasmo comincia già ad essere alle stelle.

Netflix annuncia la terza e ultima stagione della serie televisiva: la data d’arrivo

Attraverso un nuovo trailer, Netflix ha annunciato l’uscita della terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla, nato come spin-off di Vikings e che, in poco tempo, è riuscito a conquistare il pubblico grazie alle vicende con protagonisti Leif, Freydis e Harald.

Ambientata circa un secolo dopo gli eventi di Vikings, Valhalla ha come protagonisti una nuova generazione di vichinghi, alle prese con la loro evoluzione personali e gli eventi della Storia. La terza e ultima stagione prodotta da MGM Television, come rivelato dal trailer, farà il suo debutto in streaming su Netflix il prossimo 11 luglio. Dopo l’arrivo di Bridgerton, si preannuncia davvero un’estate caldissima sulla piattaforma streaming.

Vikings: Valhalla è ideata e scritta da Jeb Stuart e Michael Hirst, coinvolti nella serie anche come produttori esecutivi; insieme a loro, nello stesso ruolo, Morgan O’Sullivan, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer e Paul Buccieri.

I tre protagonisti sono interpretati da Sam Corlett (Leif Erikson), Frida Gustavsson nel (Freydís Eiríksdóttir) e Leo Suter (Harald Sigurdsson); a completare il cast Bradley Freegard nei panni di Canuto il Grande, Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Olaf Haraldsson, Laura Berlin come Emma di Normandia e Caroline Henderson nel ruolo di Jarl Haakon.