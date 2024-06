Graffi sull’auto, la procedura super efficace che li fa sparire: tornerà come nuova

Per eliminare i graffi sull’auto è possibile fare ricorso ad una procedura super efficace. La carrozzeria tornerà in perfetto stato.

L’uso frequente dell’auto può fare notare in maniera del tutto improvvisa dei graffi importanti a causa di piccoli contatti con il marciapiede o con altre vetture. Per nessuno è piacevole vedere queste strisce grigie sulla carrozzeria dell’auto ma da ora in avanti tale problematica sarà risolta con una procedura molto efficace.

Gli automobilisti cercano di avere massima cura del proprio veicolo ma tale desiderio può essere intaccato dalle mille variabili che possiamo incontrare per strada. Da un parcheggio non eseguito perfettamente fino ad arrivare alla distrazione degli altri guidatori, gli scenari che possono portare dei graffi sull’auto sono molteplici.

Per questo motivo bisogna conoscere una procedura che consente di eliminare i graffi sulla carrozzeria in breve tempo. Solo in questo modo si potrà riavere un veicolo praticamente rimesso a nuovo e senza alcun tipo di segno.

La procedura per eliminare i graffi sull’auto

La procedura che conduce all’eliminazione dei graffi sull’auto deve essere avviata cercando di capire il tipo di graffio presente, se è rimuovibile con la pasta abrasiva, se è necessario fare ricorso alla carta vetrata o se è il caso di agire con della vernice.

Dopo aver compreso l’entità del graffio e con quale strumento operare arriva il momento di lavare la superficie interessata in modo che sia pulita e senza elementi esterni che possono intaccare il risultato finale.

Scegliere il prodotto più adeguato per la rimozione dei graffi e agire tramite un panno in microfibra, che non causa altri segni sulla carrozzeria, andandolo a strofinare con movimenti circolari ed una pressione di media intensità. In conclusione di questa procedura il graffio dovrebbe essere rimosso e la carrozzeria tornata al suo stato iniziale e perfettamente in ordine.

Per valorizzare ulteriormente questa procedura è utile lucidare la zona trattata con del polish, in modo che risulti splendente e pronta a conquistare l’attenzione delle altre persone presenti in strada. Da ricordare che in questo caso è meglio evitare metodi casalinghi come l’utilizzo del dentifricio.

Il prodotto andrebbe a rimuovere il graffio dato il suo fattore abrasivo ma in commercio ci sono prodotti più adeguati per questi ritocchi. In caso di dubbi meglio rivolgersi ad un carrozziere e far esaminare il veicolo in modo che possa consigliare la procedura più idonea per ottenere il miglior risultato possibile con un esborso minimo.