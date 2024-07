Google Wallet, in arrivo una funzione che stravolgerà l’app: gli utenti non potranno farne a meno

È in arrivo una funzione che stravolgerà totalmente Google Wallet. Questa è destinata ad essere usata da tutti gli utenti.

I tecnici dell’azienda americana sono sempre al lavoro per fornire i tanti utenti dei loro servizi delle funzioni nuove e che rivoluzionano l’esperienza d’uso. Questa volta a segnalarsi è una funzione in arrivo su Google Wallet, che promette di regalare un’evoluzione della piattaforma. L’introduzione di questo nuovo strumento consentirà agli utenti di migliorare ulteriormente la loro esperienza.

Google Wallet consente di tener al sicuro tutte le carte di pagamento, carte fedeltà, biglietti dei concerti e altro ancora dal proprio smartphone. In sintesi, è uno strumento che riesce a gestire molti elementi del quotidiano. A questo importante servizio si aggiunge l’arrivo dei pass “Tutto il resto“.

La nuova funzionalità che arriverà su Wallet permetterà agli utenti di archiviare nell’app documenti che fino a questo momento non sono supportati dalla piattaforma. Conosciamo meglio questa novità e quando potrebbe arrivare.

Google Wallet, in arrivo la funzione “Tutto il resto”: come funziona

Google Wallet si prepara ad accogliere una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di archiviare documento fisici, come carte assicurative o tessere fedeltà, che al momento non sono ufficialmente supportati dal servizio. La novità è stata anticipata da un teaser all’inizio dell’anno, dove veniva mostrata la sezione “Tutto il resto“.

L’idea alla base di questa nuova funzione è quella di offrire agli utenti un solo luogo virtuale che tenga traccia dei documenti importanti che altrimenti dovrebbero essere conservati in altre app specifiche oppure in maniera fisica.

Il portale AndroidAuthority ha avuto accesso alla configurazione di un pass “Tutto il resto”, svelando le opzioni che verranno fornite. Queste contengono carte fedeltà, permesso di soggiorno, passaporto, carta d’identità, tessera studente, tessera elettorale, tessera sanitaria, assicurazione auto, patente di guida, immatricolazione del veicolo, biglietti da visita e la categoria “Altro”.

Questa nuova funzione consente di compiere un passo in avanti in ambito di organizzazione e digitalizzazione dei documenti personali, fornendo agli utenti una soluzione che permetterà di avere sempre a portata di mano tantissimi documenti. In questo modo non sarà necessario avere con sé i documenti fisici.

Il lancio della sezione “Tutto il resto” dovrebbe essere vicinissimo. Ad oggi non c’è una data di lancio stabilita, ma è altamente probabile che la nuova funzione venga rilasciata entro qualche settimana attraverso un aggiornamento della piattaforma Google Wallet.