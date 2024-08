Google ti avvisa se sei in pericolo con questa nuova icona: se la vedi devi agire subito

Google sta sperimentando con un nuovo servizio di alert che, purtroppo, rischia di essere sempre più utile a causa del clima impazzito.

Con un post sul blog ufficiale, la società della grande G ha annunciato l’espansione in altri territori del mondo di un nuovo sistema di alert che potrebbe salvare più di qualche vita.

È quindi fondamentale essere consapevoli delle notifiche che potresti improvvisamente ricevere anche tu sul tuo dispositivo per poter agire nel modo più corretto. Sono ora 22 in totale le aree del mondo in cui il nuovo sistema di alert di Google è ufficialmente attivo.

Si tratta del sistema che, utilizzando anche l’intelligenza artificiale e le immagini satellitari, è in grado di avvisare pressoché in tempo reale dei pericoli. Il sistema di notifiche funziona in due modi. Sono visibili sotto forma di zone rosse se apri per esempio Google Search e Google Maps ma il sistema funziona anche attraverso le notifiche push.

Il nuovo alert salvavita di Google arriva anche da noi

Ma come fa l’intelligenza artificiale a vedere dove si sono sviluppate le fiamme e quali sono le zone potenzialmente in pericolo? La nuova tecnologia denominata wildfire boundaries tracker combina le immagini satellitari provenienti dai sistemi geostazionari a orbita bassa e li unisce al sistema di machine learning che Google ha appositamente addestrato.

Che è così in grado di fare correttamente una stima delle zone interessate dalle fiamme e quindi generare gli alert per le aree che rischiano di essere coinvolte. Tra i molti utilizzi inutili dell’intelligenza artificiale questo forse è invece uno di quelli che effettivamente può essere utile per tenere al sicuro le persone. E rientra nella serie di nuovi aggiornamenti che Google sta portando avanti e che hanno proprio lo scopo di migliorare la sicurezza delle persone attraverso la tecnologia.

Ora ci sono un totale di 22 Paesi in tutto il mondo in cui il sistema di alert e controllo degli incendi è attivo. Tra questi paesi c’è anche l’Italia ma ti farà comodo sapere che oltre all’Italia il sistema funziona ora anche in Andorra, in Spagna, in Turchia, in Slovenia, in Bosnia Erzegovina, in Croazia, in Francia e a Cipro oltre che in Montenegro e Portogallo.

Per quello che riguarda gli altri continenti gli alert sono disponibili in Ruanda e Kenya. E questi Paesi si uniscono a quelli per i quali già era attivo il sistema di alert ovvero Stati Uniti, Australia, Canada, Brasile, Argentina, Messico e Cile. La prospettiva è ovviamente quella di espandere il più possibile la tecnologia per poter avvisare un numero sempre maggiore di persone e metterle al sicuro.

La comodità degli alert è che, arrivando allo smartphone, bypassano completamente l’eventuale barriera linguistica che potrebbe verificarsi se sei in vacanza all’estero. E oltre ad essere notifiche push, se stai per esempio viaggiando sfruttando Google Maps puoi in questo modo mantenerti al sicuro e lontano dalle zone gli eventuali incendi senza ostacolare i soccorsi.