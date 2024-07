Google sulla Nintendo Switch è possibile: il trucco per attivare il browser web nascosto

Sapevate che si può accedere a Google anche su Nintendo Switch? Ecco il trucco per accedere al browser web nascosto.

Al giorno d’oggi sono tanti i dispositivi elettronici da cui è possibile connettersi a internet: se un tempo era consentito navigare sul web solo attraverso un computer, al giorno d’oggi questa ormai semplice azione si può compiere anche utilizzando uno smartphone, un tablet, un televisore e addirittura una console di gioco e tra queste, anche se non tutti lo sanno, c’è pure Nintendo Switch.

Nintendo Switch è l’ultima console in ordine cronologico progettata dall’azienda giapponese Nintendo ed è diventata, nel corso dei suoi 7 anni di vita, la console di gioco più venduta di sempre dell’azienda solamente dopo Nintendo DS. Un successo strepitoso dovuto non solo al suo parco titoli davvero unico e sorprendente e alla sua natura ibrida tra console fissa e portatile, ma anche per i numerosi segreti che contiene che sono stati scoperti nel corso degli anni.

Nintendo ha già annunciato che tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 verrà annunciata la nuova console di casa e che dunque Nintendo Switch andrà in pensione, ma nonostante questo i fan più smanettoni hanno scoperto proprio di recente un modo per accedere alla pagina browser di Google dalla console ibrida anche se l’applicazione della casa di Mountain View non è presente in maniera nativa sulla console.

Nintendo Switch ti permette di navigare su Google con questo trucchetto

Tutte le console di gioco più moderne, tra cui anche la stessa Nintendo Switch, possono essere utilizzate anche come dispositivi per applicazioni esterne e non solo come piattaforme di gioco: infatti è possibile scaricare sulle console applicazioni multimediali come YouTube, Spotify, Twitch e molto altro ancora, ma non sempre è possibile accedere e navigare in internet attraverso dei browser web, almeno non in maniera nativa.

Su Nintendo Switch è però presente un trucchetto per navigare addirittura su Google e per farlo bastano alcune piccole modifiche da fare nelle impostazioni di connessione della console: prima di tutto bisogna accedere alle impostazioni del DNS e cambiare da “automatica” a “manuale”, dopodiché basta impostare come DNS primario l’indirizzo numerico “045.055.142.122” e salvare le modifiche.

Dopo aver impostato questo DNS basta connettere la console al Wi-Fi e apparirà la schermata “Continua su Google” che permetterà di spostarsi su una nuova schermata che è quella del motore di ricerca più famoso di sempre da cui è possibile navigare online liberamente su tutti i siti web che vogliamo. Per reimpostare le impostazioni classiche della console si può tornare nelle impostazioni del DNS e passare semplicemente da “manuale” ad “automatico”.