Google sta per cancellare tutti i tuoi dati, rischi di perdere ogni cosa: ecco cosa devi fare

Google prepara una novità sostanziale per uno dei suoi servizi più apprezzati, ma gli utenti non sembrano particolarmente favorevoli.

Le decisioni delle grandi aziende tecnologiche hanno da sempre un forte impatto sulla quotidianità degli utenti che utilizzano i loro servizi. Modifiche alle funzionalità delle app, aggiornamenti dei termini di servizio e nuovi approcci alla gestione dei dati possono infatti influenzare notevolmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Google, ad esempio, è diventato uno strumento essenziale per chiunque utilizzi uno smartphone. Recentemente, si è parlato molto delle modifiche che l’azienda ha apportato alla funzione Timeline di Google Maps, precedentemente conosciuta come “Cronologia delle posizioni“. A causa delle crescenti preoccupazioni sulla privacy, Google ha infatti deciso di apportare importanti cambiamenti a questa funzionalità, che tuttavia non sembrano essere stati accolti positivamente dagli utenti.

Questa mossa ha anzi generato un certo malcontento tra gli utenti, soprattutto tra coloro che utilizzano Google Maps per documentare i propri viaggi e le proprie attività quotidiane. La nuova politica di gestione dei dati potrebbe portare alla perdita di informazioni preziose se non vengono adottate le giuste misure in tempo.

Google Maps: cosa cambia per gli utenti

Google ha annunciato una importante modifica alla gestione dei dati della Timeline. Fino ad ora, i dati della Timeline di ogni utenti erano strettamente legati al suo account Google e potevano essere accessibili da qualsiasi dispositivo connesso. Questo approccio, sebbene comodo, ha sollevato preoccupazioni riguardo la privacy, poiché Google registrava la posizione precisa degli utenti a intervalli casuali.

Google sta ora eliminando la possibilità di accedere alla Timeline tramite il web e, d’ora in avanti, i dati verranno generati e conservati direttamente sul dispositivo. Ciò significa che ogni dispositivo genererà i propri dati, che non saranno più sincronizzati con il cloud. Ad esempio, se utilizzi un iPhone per la navigazione ma fai un viaggio con un telefono Android, i dati non verranno condivisi tra i dispositivi.

Per evitare di perdere i preziosi dati della Timeline, è fondamentale agire tempestivamente. Google ha comunicato che sarà possibile salvare gli ultimi 90 giorni di dati della Timeline dal primo dispositivo che utilizzerai con il tuo account Google dopo il 1° dicembre 2024. I passi da seguire sono:

Aggiornare l’app Google Maps: Assicurati di avere l’ultima versione dell’app Google Maps sul dispositivo che desideri utilizzare per salvare i dati. Ricevi il prompt di Google: Dopo aver aggiornato l’app, dovresti ricevere un prompt tramite notifica push, email o notifica in-app. Segui le istruzioni fornite, tocca “Fine” e i tuoi dati saranno salvati sul dispositivo. Esegui un backup: Considera di fare un backup dei dati della tua Timeline. In questo modo, se cambi dispositivo, potrai ripristinare i tuoi dati senza perdere nulla.

Molti lamentano la mancanza di comunicazione da parte di Google e la difficoltà nel preservare i dati. Commenti come “Non ho mai ricevuto una notifica su questo cambiamento” e “La nuova Timeline sul mio Pixel 7a è imprecisa” sono molto comuni sui forum di appassionati e nelle sezioni commenti degli articoli in proposito.