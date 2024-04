Google, presto una novità che sta già facendo impazzire tutti: è ciò che gli utenti volevano

Presto arriverà una novità da parte di Google che già sta facendo impazzire tutti. È ciò che gli utenti volevano da tempo.

Se ancora oggi Google viene considerata una delle aziende tech più importanti e apprezzate al mondo, molto lo si deve al lavoro che viene svolto giornalmente da parte del team di sviluppatori. Con un occhio di riguardo nei confronti dei feedback dei consumatori, per tutti i suoi servizi principali. Così da poter adottare le giuste misure e migliorare ciò che è già disponibile. O per lanciare nuove funzionalità uniche e mai viste prima.

Un discorso che si lega a stretto filo sia ai tool disponibili via desktop che a quelli via smartphone. Con il suo sistema operativo Android. Proprio in questo senso, è stata da poco annunciata una grossa novità che sta già facendo impazzire tutti. Si tratta di un aggiornamento che gli utenti volevano da anni e che finalmente sta per essere reso disponibile. Ecco in che modo lo si potrà sfruttare e quali saranno i principali vantaggi nel breve e nel lungo termine.

Google annuncia una grossa novità: di cosa si tratta

Ad annunciare in anticipo l’arrivo imminente di questo aggiornamento ci ha pensato su X l’esperto AssembleDebug. Secondo cui Google avrebbe in mente una nuova funzione per smartphone decisamente molto utile ed interessante. Che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane sugli smartphone Android. Con un update dedicato all’app Telefono.

A chi non è mai capitato di ricevere una telefonata da un numero sconosciuto, di non rispondere e poi di cercare il numero su Google? Così da scoprire subito se si tratta di marketing selvaggio o se effettivamente c’era una persona reale dall’altra parte. Ora Big G vuole semplificare le cose, introducendo uno strumento extra che accompagnerà i soliti Blocca e Cronologia.

Si chiama Ricerca e permetterà ai consumatori di cercare in tempo reale la vera identità della persona che ha chiamato. Così da capire se si tratta di una chiamata scam o se è il caso di richiamare il mittente. Finalmente ci siamo, si tratta di un aggiornamento che da anni sta venendo richiesto dalla community.

E sembra quasi assurdo che sia stato necessario attendere il 2024 per avere la notizia tanto attesa. Ora resta da capire quando il tutto verrà reso disponibile in pianta stabile nelle ultime versioni aggiornate di Android. Considerate le voci già piuttosto diffuse, tutto lascia pensare che già nelle prossime settimane potremo avere novità sostanziali a tal proposito.