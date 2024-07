Google Play Store, pronte 5 grandi novità: tutte le info

Il Google Play Store è pronto ad accogliere ben 5 importanti novità che cambieranno l’esperienza d’uso: tutte le info.

Google con il suo Play Store fornisce agli utenti Android un catalogo vastissimo di app capaci di soddisfare qualsiasi esigenza. Gli sviluppatori dell’azienda americana nell’ultimo periodo hanno lavorato all’introduzione di diverse novità, che cambieranno sicuramente l’esperienza d’uso degli utenti. Come già anticipato dalla stampa statunitense Google è pronta a presentare diverse novità relative al Play Store.

L’intenzione del colosso americano è di rendere il software un luogo non solo utile a scaricare e installare app o giochi. Le novità hanno l’obiettivo di concentrarsi, ad esempio, sui contenuti delle app che l’utente ha già installato. Aumentando in questo modo la personalizzazione dell’app e il livello di coinvolgimento dell’utente. Vediamo quindi tutte le novità in arrivo sul Google Play Store.

Le 5 novità in arrivo sul Google Play Store daranno una svolta all’esperienza dei tanti utenti dell’azienda americana. La prima novità è una sezione che evidenzierà i contenuti delle app che l’utente ha installato sul dispositivo.

Le novità in arrivo sul Google Play Store

Tutto sarà ben organizzato in categorie come audio, offerte e musica. Sarà disponibile anche una collezione per i videogiochi, ma Google ha pensato ad una serie di filtri in fase di ricerca sullo store, così da consentire all’utente di trovare più facilmente nuovi titoli in base ai propri interessi.

L’azienda americana punta anche a rendere il programma fedeltà più interessante aumentando la qualità dei premi. In palio ci saranno smartphone e altri dispositivi Pixel, accessori gaming Razer e prodotti hardware. Questi rientreranno nell’iniziativa “super premi settimanali” dedicata agli abbonati di livello oro, platino e diamante.

Cosa sapere sulle novità in arrivo nello store di Google – (Computer-Idea.it)

Il Google Play Store offrirà anche una sezione dedicata ai fumetti, un luogo in cui accedere ad ogni tipo di contenuto relativo a questo ambito. L’hub includerà anteprime gratuite, eventi speciali anche dal vivo, trailer e liste curate da un team editoriale e altro ancora.

Infine ci saranno maggiori controlli sulla privacy, con l’utente che potrà specificare le app da escludere dalle collezioni. Questa opzione sarà presente nella sezione dedicata all’interno delle impostazioni dello Store Google.

Queste importanti novità sembrano essere già nella fase di distribuzione, ma non è al momento chiaro se a livello internazionale o solo negli Stati Uniti. Ad ogni modo, le nuove funzioni arriveranno anche in Europa nei prossimi mesi.