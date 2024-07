Google, niente più aggiornamenti per questi smartphone: controlla se c’è il tuo

Aggiornamenti giunti al termine e adesso per questi smartphone è il momento della fine: la scelta di Google e i modelli dei dispositivi.

La tecnologia avanza e fa passi da gigante a tal punto che su alcuni dispositivi mobili gli aggiornamenti di Google si fermano (o quasi). La situazione non è cosa rara, di questi tempi capita spesso e volentieri di trovarsi fra le mani un oggetto che non ha nulla a che fare con la sempre più pregnante intelligenza artificiale. E proprio per questo, infatti, alcuni sistemi operativi diventano obsoleti e quindi refrattari ad aggiornarsi.

La vita di questi smartphone smette di esistere proprio quando diventa ufficiale l’assenza di aggiornamenti su Google Play. E ci sono già alcuni dispositivi che sono praticamente spacciati, nessuna possibilità di andare avanti. Un vecchio telefono a tutti gli effetti che non può aggiornarsi e quindi ricevere tutte le novità in arrivo sul mercato, da qui l’esigenza di acquistarne uno nuovo.

Aggiornamenti Google, quali sono gli smartphone a rischio

Sicuramente tutto questo non riguarda sistemi operativi attualmente in circolazione, ma alcuni smartphone potrebbero diventare obsoleti: la stessa cosa vale per un vecchio tablet acquistato da diversi anni a questa parte. Sicuramente è destinato a “terminare il proprio cammino” Lollipop, ovvero la versione Android 5.0 che ha rilasciato il sistema operativo nel 2014.

Al momento meno dell’1% è in funzione con Lollipop e per questo i device Android attivi con questo sistema non sono così numerosi, anzi. Praticamente uno su 100 risulta in via di “pensionamento”, almeno per quel che riguarda gli aggiornamenti. Nel 2023 è stato il turno di Android 4.0, una delle versioni più datate del sistema.

E per gli aggiornamenti di Google Play Services – presenti nella versione Android 6.0 – in questo caso non si corre alcun rischio. Tutto ciò significa che la velocità di rilascio dei nuovi dispositivi permette di poter contare su smartphone o tablet con Android Lollipop, ma soltanto in presenza di una versione aggiornata e quindi non datata.

Basta fare un controllo, molti potrebbero avere un altro smartphone acquistato tempo fa, così come un tablet che usano quando si recano fuori per lavoro (oppure durante l’estate in vacanza). Cosa succede adesso? Per molti nulla, per altri potrebbe essere il momento di prendere una decisione: attendere l’offerta giusta per acquistarne uno nuovo oppure non ricevere più alcun aggiornamento del sistema.