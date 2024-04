Google Meet e connessione poco stabile: il trucco che ti evita figuracce

La connessione a Google Meet è poco stabile e riscontrate problemi di lag? Ecco il trucco che vi evita figuracce, funziona sempre.

Sempre più persone negli ultimi anni si stanno affidando ai vari servizi per le videocall disponibili online. Un’esigenza nata in particolare dopo lo scoppio dell’emergenza pandemica, quando lo smartworking ha preso il sopravvento e dunque sempre più lavoratori si sono ritrovati a dover rimanere in contatto coi colleghi tramite videochiamata. Ma anche solo per colloqui conoscitivi in vista di nuove assunzioni.

In questo senso, un punto di riferimento continua a rappresentarlo Google Meet. Un servizio proposto da Big G e che da modo di accedere a chiamate anche senza avere un account attivo o senza il login. Uno dei problemi più comuni che però potrebbe venire riscontrato è quello legato alla connessione poco stabile, che porta a disturbi di lag e rallentamenti. Come fare per risolvere? Ecco il trucco geniale che vi evita figuracce, così non avrete più disturbi.

Google Meet: il trucco per evitare la connessione poco stabile

Può capitare a tutti almeno una volta nella vita di doversela vedere con problemi tecnici e di stabilità della linea mentre si parla online. Alle volte motivato dalla propria rete effettivamente scarsa e non rapida al punto da poter supportare una videocall, altre volte senza un senso apparente. Se non sapete più come fare, ecco un trucco che potrebbe tornarvi utilissimo e risolvere il problema per sempre.

Tutto quello che dovete fare è modificare la qualità video, così da richiedere meno sforzi dal punto di vista della capacità di rete e poter così utilizzare il servizio senza alcun tipo di problema. Per poter applicare subito questo metodo nascosto, tutto quello che dovete fare è fare clic sui tre punti nell’angolo in basso a destra durante una conferenza. A questo punto fate clic su Impostazioni e poi Video.

Andando a selezionare Definizione standard. Così facendo, vedrete che in automatico Google Meet provvederà ad abbassare la qualità di visione della propria e delle altre webcam. E anche l’audio potrebbe subire un leggero calo della resa finale. Ma sarete certi di poter seguire la videochat senza alcuna interruzione. Ricordatevi anche di non lasciare aperti altri programmi che potrebbero provocare rallentamenti, così da avere la sicurezza di poter sfruttare il servizio al massimo delle sue possibilità.