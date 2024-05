Google Maps, quante novità in arrivo: l’ultimo aggiornamento porta l’app a un livello superiore

Google Maps si prepara a cambiare per sempre. Ecco tutte le novità in arrivo, l’ultimo aggiornamento porta l’app ad un livello superiore.

Google Maps rimane ancora oggi uno dei sistemi di navigazione più evoluti ed utilizzati in assoluto. E non solo per ottenere indicazioni stradali utili ad andare da un punto A ad un punto B, ma anche per godere di tutte le informazioni su luoghi da visitare, orari dei mezzi di trasporto, vie alternative ed ecosostenibili, Street View per non perdersi mai e via dicendo. Un lavoro enorme quello svolto da Big G in questi anni, tanto per smartphone quanto per desktop.

E che di certo non si fermerà qui, anzi. Mentre tutti aspettano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale per capire in che modo sarà possibile adoperarla in un sistema già così avanzato, stanno per venire annunciate alcune novità da capogiro. C’è in particolare un aggiornamento dell’app che promette di portarla ad un livello superiore. Dopo aver scoperto che cosa potrete fare, non vedrete l’ora di procedere con il download e l’installazione.

Google Maps si aggiorna: tutte le novità in arrivo

Google Maps si prepara a cambiare ancora, con un aggiornamento dell’app che porterà ad alcune novità parecchio interessanti. E non solo, perché ce ne sono tante altre che ancora non sono ufficiali ma stanno venendo confermate da diversi leak che non sembrano voler lasciare nulla al caso.

Partiamo dalla prima feature in arrivo, che strizza l’occhio all’ecosostenibilità. Secondo quanto si legge, presto verrà mostrato un percorso coi mezzi pubblici o a piedi di fianco a quello in auto. Così da vedere subito se i tempi di viaggio sono comparabili e pratici. Cambiamenti importanti nasce per la barra di ricerca Google, che ora darà modo di trovare informazioni su percorsi dei treni a lunga percorrenza.

Basta cercare per esempio “Treno da Milano a Roma” e usciranno tutte le info del caso, con tanto di link per acquistare i biglietti. Spazio poi anche alle novità in auto e, nello specifico, a coloro che utilizzano i veicoli elettrici. Ora verrà mostrata la posizione specifica in cui si trovano le colonnine, che alle volte può risultare complicata.

Pensate per esempio a quelle che si trovano nei parcheggi multipiano. E non mancheranno le funzionalità di connettività satellitare che, secondo i leak di AssembleDebug, arriveranno inizialmente sui nuovi Google Pixel 9. Sarebbe molto utile, soprattutto nei casi di emergenza quando non c’è copertura di rete cellulare.