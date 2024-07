Google Maps e Waze hanno un nuovo concorrente: il colpo basso dalla Apple

Tempi duri per Google Maps e Waze: adesso hanno un competitor di tutto rispetto. La novità di Apple fa tremare: pensata in tutti i dettagli.

Google ha sempre offerto diversi servizi per il web: tutti super efficienti, in primis Google Maps. Il fatto che Big G rendesse i suoi servizi incredibilmente integrati al motore di ricerca dava a tutti la possibilità di non aver bisogno di una variante del servizio stesso: la comodità di avere tutto lì, tra i risultati del motore di ricerca faceva sì che quella rimanesse la prima scelta.

Quando si è capito che questo modus operandi poteva infrangere le regole della buona concorrenza, sono arrivate le prime restrizioni. Innanzitutto, ora quando si ricerca un luogo sul web non esce in automatico il collegamento con Google Maps, e anche per gli altri servizi si cerca di limitare la connessione al motore di ricerca per dare spazio ad altre piattaforme: da Waze fino a quelle associate ai dispositivi con il sistema operativo iOS.

Da quando Google è stato limitato nell’espansione dei suoi servizi, Apple non se l’è fatto di certo ripetere più volte. Il colosso di Cupertino ha appena annunciato il rilascio di una vera e propria versione web di Maps che funzionerà molto similmente a Google Maps a cui siamo stati abituati fino ad oggi. Attualmente la versione è ancora beta ma a breve verrà lanciata la definitiva. Vediamo come funziona.

Novità Apple: Maps si apre al web sfidando Google

Secondo l’azienda, questo nuovo modo di usufruire del tuo servizio darà agli utenti la possibilità di cercare indicazioni stradali, sia a piedi che in auto, proprio come avviene già per Google, ma anche trovare luoghi interessanti (con immagini, orari di apertura e recensioni).

A tutto ciò si aggiungeranno anche guide curate che aiutano i neofiti del posto, magari anche i turisti che prima di partire non hanno studiato bene il territorio, e persino la possibilità ordinare cibo nei ristoranti direttamente tramite browser. Insomma, sembra una vera e spudorata concorrenza a Google.

Quest’ultima però, almeno sulle mappe, è sempre stata più performante: il che viene confermato dai dati di coloro che hanno il sistema operativo iOS ma invece che utilizzare le mappe preinstallate, scelgono di scaricare Google maps e utilizzano quella anche per quanto riguarda il Carplay. Sempre secondo Apple, comunque, funzionalità come Look Around, la “street view” di Apple, saranno integrate e rilasciate nei prossimi mesi.