Google Maps e il trucco segreto da conoscere prima di partire per un viaggio

Hai intenzione di partire in questi giorni? C’è un trucco su Google Maps che dovresti assolutamente conoscere: ecco qual è.

Google Maps è fra le applicazioni più usate che ci siano. Questo perché offre un servizio indispensabile per coloro che viaggiano continuamente. E perdersi l’opportunità di utilizzarlo potrebbe essere un bel guaio. Specialmente se l’obiettivo è quello di raggiungere una meta sconosciuta. Difatti vengono offerte tutte le spiegazioni possibili, come i nomi dei luoghi e dei punti vendita per esempio. Google Maps non trascura nulla per fortuna.

Quando si riflette su questa importante piattaforma bisogna considerare come l’app vanti diverse funzioni piuttosto utili da non scordare. Che permettono di rendere il servizio molto più semplice e di facilitare le procedure di navigazione.

Negli anni Google si è accertata di non rendere Maps troppo difficile da usare. Altrimenti avrebbe creato noie gli utenti con il passare del tempo. Però c’è qualcosa che molti di noi ignorano da sempre e che potrebbe semplificarci la vita non poco: una funziona nascosta.

Google Maps, grazie a questa funzione farai dei viaggi sereni: devi usarla subito

Stiamo parlando di una funzione segreta. Non tutte le impostazioni vengono infatti messe in prima linea e rese accessibili subito. E questo può essere un grande problema dal momento che Google Maps offre più di quello che si pensa. Quindi conoscere al massimo questa applicazione, prima di partire per un viaggio, ha la priorità senza ombra di dubbio. Vediamo di capire quale sia questa funzione e in che cosa consista di preciso.

Molte persone hanno problemi di connessione durante i viaggi. Per cui diventa molto difficile utilizzare Google Maps per quel motivo. Risolvere questa faccenda non è impossibile in realtà. Infatti il servizio mette a disposizione una funzione unica nel suo genere. Cioè che basta eseguire uno screenshot per non usare più l’app durante il viaggio. E non serve sfruttare la funzione del nostro dispositivo: Google Maps ne integra una al suo interno.

Tanto per cominciare dovremo visualizzare la mappa che ci interessa. Quindi andremo a cercare i territori o le delle zone specifiche. Dopodiché dovremo scrivere nella barra di ricerca “Ok Maps”, e dopo qualche secondo si avvierà uno screenshot. A questo punto Google Maps lo scaricherà e potremo utilizzarlo offline. Non avremo più motivo di usare l’applicazione durante i viaggi, evitando di perdere tempo a causa dei problemi di connessione.