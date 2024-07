Google Maps anche senza connessione, con questo trucco lo usi ovunque senza consumare Giga

Google Maps è uno strumento essenziale per ogni viaggiatore, ma non tutti sanno che è possibile utilizzarlo anche senza internet.

La stagione estiva è cominciata da qualche settimana e tantissime persone si stanno preparando per partire per le vacanze: molti preferiscono viaggiare a bordo di un treno o di un aereo, mentre tantissime famiglie si metteranno alla guida per un’esperienza on the road; in quest’ultimo caso specifico diventa chiaramente molto importante orientarsi e al giorno d’oggi fortunatamente si hanno a disposizione strumenti comodi come Google Maps che possono risultare utili in ogni situazione, anche senza connessione a internet.

Google Maps è la piattaforma dedicata alle mappe e alle indicazioni stradali più utilizzata al mondo e molto spesso viene utilizzata alla guida per orientarsi e capire quale strada percorrere magari durante un viaggio mai fatto prima: in questo caso l’app dell’azienda di Mountain View è molto precisa, ma molte persone pensano erroneamente che può essere utilizzata solamente connettendosi a internet, ma in realtà non è così e c’è un modo per farla funzionare anche offline.

Google Maps è utile anche senza internet: ecco la funzionalità fondamentale

Tutti gli smartphone al giorno d’oggi hanno la possibilità di connettersi a internet in ogni parte del mondo attraverso le reti 5G sparse sul territorio, ma non sempre questo è possibile farlo, soprattutto mentre si è in macchina.

Può capitare, ad esempio, di passare sotto una galleria oppure in una zona con scarsa copertura e perdere immediatamente il segnale oppure semplicemente si evita di utilizzare Google Maps in auto per paura di terminare i giga della connessione che potrebbero servire per tutta la durata della vacanza.

Proprio per questo motivo, già da diverso tempo, Google ha inserito una funzione molto comoda su Maps che permette di utilizzare la piattaforma anche con lo smartphone non connesso a internet e dunque offline: si tratta di una funzionalità molto spesso ignorata, ma che può essere davvero utile nei casi che abbiamo citato in precedenza.

Google Maps ti permette infatti di scaricare la mappa in anticipo per poterla utilizzare offline mentre si è in viaggio: se si conosce già la destinazione prima di partire basta cercare le indicazioni prima di mettersi alla guida o comunque prima di uscire di casa, cliccare sui tre puntini in alto a destra e poi su “scarica mappa”; in questo modo è possibile consultare le indicazioni stradali riguardo quella destinazione anche con lo smartphone offline.