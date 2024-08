Google, l’aggiornamento di Agosto ’24 stravolge l’esperienza degli utenti: tutte le novità

Arriva il nuovo aggiornamento di Google di agosto 2024: si prospetta un cambiamento radicale nell’esperienza degli utenti.

Google ha lanciato un enorme aggiornamento. Sembra che questo update cambierà del tutto l’esperienza degli utenti sui motori di ricerca poiché ha l’obiettivo di promuovere contenuti di alta qualità. Sappiamo bene che in questa era digitale la visibilità sui motori di ricerca è tutto, e se le regole cambiano allora cambia anche il gioco.

Il problema sta nel fatto che, nel corso degli anni, molti siti web hanno adottato strategie SEO aggressive per scalare le posizioni nelle SERP (Search Engine Results Pages), spesso a discapito della qualità dei contenuti offerti agli utenti. Tutta quantità senza qualità.

L’aggiornamento cerca di correggere questa tendenza, concentrandosi su contenuti di qualità, siano essi educativi, informativi o di intrattenimento. Insomma, i contenuti creati principalmente per manipolare i motori di ricerca saranno retrocessi, mentre quelli che rispondono effettivamente alle esigenze degli utenti saranno promossi.

Come avverrà questo aggiornamento

L’attivazione completa dell’aggiornamento di agosto 2024 potrebbe richiedere fino a un mese per essere completata. Google, infatti, pare aver adottato ormai un approccio più graduale per queste modifiche sistemiche e per gli aggiornamenti principali, poiché permette di osservare e valutare gli effetti delle modifiche in tempo reale, apportando eventuali accorgimenti necessari.

Per i proprietari di siti web e i professionisti SEO, questo significa che potrebbero osservare fluttuazioni nelle loro classifiche durante questo periodo. Google quindi, consiglia di monitorare attentamente le metriche del sito e di concentrarsi sulla creazione di contenuti che rispondano alle esigenze degli utenti.

Un altro aspetto interessante dell’aggiornamento di agosto 2024 è il fatto che tiene conto dei feedback ricevuti da creatori di contenuti e altre parti interessate. Negli ultimi anni Big G ha affrontato critiche per il modo in cui i suoi algoritmi hanno gestito i contenuti, con accuse di favorire i grandi siti web a discapito di quelli più piccoli e indipendenti.

Google sembra voler dimostrare il suo impegno a promuovere una varietà di contenuti, inclusi quelli provenienti da siti web di dimensioni minori. Questo potrebbe rappresentare una grande opportunità per i siti indipendenti e i creatori di contenuti che si sono concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Inoltre, anche coloro che hanno migliorato la loro qualità nel tempo potrebbero vedere risultati positivi nelle classifiche. Inoltre, Google ha rilasciato una guida per i webmaster, che offre dettagli su come affrontare le eventuali fluttuazioni di ranking.