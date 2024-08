Google ha un nuovo piano per il suo Play Store: presto non lo riconoscerai più

La mossa di Google spiazza tutti, è in arrivo una vera e propria rivoluzione per il Play Store. Gli sviluppatori studiano le modifiche.

Il Play Store viene ancora installato da contratto sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, tuttavia i competitor sempre più agguerriti e le novità in arrivo dal processo dell’antitrust contro Epic costringeranno Google ad apportare più di qualche modifica al suo store. E non solo perché sembra che l’azienda dovrà attenersi alle nuove regolamentazioni, una su tutte quelle di notificare gli utenti sulle opzioni di pagamento al di fuori della piattaforma.

Se lo scenario dovesse concretizzarsi e il Play Store dovesse diventare non necessario sia per la ricerca che per l’acquisto di app, Google non avrà alternative se non quella di rendere la piattaforma un vero e proprio cuore pulsante.

A parlare della rivoluzione in arrivo è il vicepresidente e direttore generale di Google Play, Sam Bright, che in un post pubblicato di recente sul web ha approfondito la questione, svelando più di qualche dettaglio rimasto nascosto, finora.

Google Play Store, rivoluzione in corso: “Diventerà un qualcosa di diverso”

A delineare quello che sarà il destino del Google Play Store è stato pochi giorni fa il vicepresidente e direttore generale di Google Play, Sam Bright. In un post intitolato “Come stiamo trasformando Google Play”, pubblicato all’interno del blog, ha illustrato i cambiamenti che l’azienda ha intenzione di apportare alla piattaforma per renderla più appetibile e fruibile per tutti gli utenti.

Il Google Play Store cambia pelle. Tante novità in arrivo per la piattaforma – computer-idea.it

La maggior parte degli interventi, in realtà, saranno aggiornamenti alle funzionalità già presenti ma non mancheranno novità. Ad esempio verrà introdotto uno spazio dedicato alle recensioni e ai riepiloghi delle app generati direttamente dall’intelligenza artificiale. L’immensa libreria di applicazioni inoltre sarà divisibile in macroaree a seconda del mondo di appartenenza.

In più, le raccomandazioni e i consigli saranno basati esclusivamente sulle caratteristiche selezionate dal’utente. E non solo perché verrà data più importanza ai Play Points: chi si troverà nei livelli Diamante, Platino od oro potrà vincere dispositivi Pixel, prodotti Razer e tanto altro. Verranno inserite anche le Raccolte, un po’ quello che già succede con gli ‘spazi curati’. Nel video esemplificativo di Google si possono vedere le etichette: ‘Guarda’, ‘Ascolta’, ‘Leggi’, ‘Giochi’, ‘Social’, ‘Negozio’ e ‘Cibo’.