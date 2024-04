Google ha segretamente aggiunto una funzione sul tuo smartphone: ecco come si attiva

Di recente, Google ha aggiunto segretamente una nuova funzione sugli smartphone. Ecco di cosa si tratta e come si attiva.

Ancora oggi Google viene considerata una delle aziende di riferimento anche per ciò che riguarda il settore degli smartphone. Non solo grazie alla sua serie Pixel che vanta milioni di consumatori in tutto il mondo e che aspetta solo di aggiornarsi prima col Pixel 8a e poi con i nuovi Pixel 9, ma anche e soprattutto per via di Android. Il sistema operativo più utilizzato al mondo e da sempre in concorrenza con iOS.

Il team di sviluppatori sta proseguendo con i suoi lavori per poter introdurre nuovi strumenti e funzionalità utili su tutti i principali device. Che siano di ultima generazione e top di gamma o anche entry level e mid-range. E non sempre si tratta di modifiche da annunciare in grande stile e che promettono di essere rivoluzionarie.

Di tanto in tanto, infatti, il colosso di Mountain View rilascia novità segretamente. È quanto successo nei giorni scorsi, con una nuova funzione che dovrebbe già essere disponibile sul vostro smartphone. Ecco di cosa si tratta e come fare per attivarla subito.

Google introduce una funzione segretamente: ecco come attivarla

Le novità in casa Android non finiscono mai. Con Google che riesce sempre a stupire tutti, anche con aggiunte che vengono effettuate in segreto e che vanno scovate smanettando col proprio telefono. Di recente è stata scoperta in tal senso una grande novità.

Stiamo parlando della possibilità di creare immagini di sfondo per Notes con l’AI generativa dell’azienda di Mountain View. Per poterne usufruire subito, vi basta aprire l’app dedicata e poi premere il pulsante Aggiungi. Tra le altre cose, dovrebbe comparirvi anche al dicitura Crea Immagine AI, da cliccare per venire reindirizzati in un’altra pagina con una casella di richiesta e un pulsante Crea.

Dopo aver inserito il prompt di comandi di massimo 1000 parole, ecco che l’intelligenza artificiale provvederà a generare quattro immagini tra cui scegliere. Secondo quanto si legge, almeno per ora la qualità delle immagini fornite lascia parecchio a desiderare. In quanto spesso sono addirittura pixelate.

Dopo aver scelto la foto, poi, potreste rimane bloccati e non riuscire a tornare nella sezione principale. Con l’obbligo dunque di scrivere un nuovo prompt di comandi, che spesso porta a risultati diversi. Ma probabilmente questo sta succedendo per via della fase di beta in cui si trova il tutto. Ad oggi disponibile solo negli Stati Uniti e in India sia per Android che per iOS, ci aspettiamo un rollout per tutti già nei prossimi mesi.