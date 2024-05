Google Foto, sbloccato un limite: utenti più liberi di scegliere

L’aggiornamento di Google Foto rappresenta un passo importante verso un’esperienza utente sempre più personalizzata e controllata.

Il mondo della tecnologia è in continuo movimento e gli aggiornamenti delle app che utilizziamo quotidianamente sono vitali per mantenere l’efficienza e migliorare l’esperienza utente. Tra queste, Google Foto si distingue come una delle soluzioni più popolari per la gestione di immagini e video, grazie alla sua capacità di organizzare, modificare e archiviare i nostri ricordi digitali con semplicità e sicurezza. Google Foto introduce un aggiornamento che consente agli utenti una maggiore libertà sull’app (Foto YouTube Made by Google) – computer-idea.it

Nel flusso costante di novità che caratterizza il settore tecnologico, ogni tanto emergono aggiornamenti particolarmente attesi che promettono di trasformare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. Google Foto recentemente sta facendo molto parlare di sé perché sta per introdurre delle funzionalità di editing avanzate basate sull’IA, ma ma nel frattempo ha deciso di allietare l’attesa di questa novità con un aggiornamento che modifica un piccolo ma importante aspetto della sua app.

Una novità inaspettata, ma che sarà sicuramente gradita dagli utenti

Con l’ultimo aggiornamento, Google Foto offre agli utenti Android una nuova e attesa funzionalità: la possibilità di modificare la durata della permanenza delle foto e dei video all’interno del cestino prima della loro eliminazione definitiva.

Questo cambiamento significa che non sarà più necessario attenersi alla regola predefinita dei 60 giorni per la cancellazione automatica, ma si potrà decidere di anticipare o posticipare tale termine a seconda delle proprie necessità.

Da un’analisi approfondita del codice della versione v6.79.0.624777117 di Google Foto, l’arrivo di questa funzionalità sembra essere praticamente certo. Con questa novità, gli utenti possono ora esercitare un maggiore controllo sui propri dati digitali, decidendo autonomamente quando liberare spazio di memoria o eliminare definitivamente contenuti che non desiderano più conservare.

La nuova opzione di configurazione del timer di eliminazione rappresenta una vera e propria rivoluzione per gli utenti che gestiscono grandi quantità di contenuti multimediali. Infatti, avere la capacità di impostare un periodo di permanenza personalizzato nel cestino permette di gestire più efficacemente lo spazio di archiviazione, soprattutto per coloro che utilizzano dispositivi con capacità limitate o che tendono a riempire rapidamente la loro memoria.

Questa novità sarà quindi un piccolo regalo per gli utenti che attendono con impazienza l’altro importante aggiornamento di Google Foto: l’introduzione di funzionalità avanzate di editing basate sull’intelligenza artificiale, che arriveranno gratuitamente dal 15 maggio.