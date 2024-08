Google dice addio ad Android, una svolta epocale: cosa accadrà al tuo smartphone

C’è una novità nel mondo della telefonia: Google e Android potrebbero separarsi definitivamente, ecco quali potrebbero essere i risvolti.

Da sempre, Google e Android hanno collaborato per contrastare il dominio di Apple nel mondo della telefonia. Questo binomio ha dato i suoi frutti visto che in tanti preferiscono avere un telefono Android con servizi Google, rinunciando ai telefoni della casa di Cupertino.

Tuttavia, da qui a poco le cose potrebbero cambiare drasticamente. Proprio così, Google e Android potrebbero decidere di separarsi definitivamente e prendere strade diverse. Perché potrebbe esserci questa separazione e cosa cambierebbe in questo caso?

I servizi Google sono parte integrante dei telefoni Android. In particolare, ci sono alcuni brand cinesi che basano i propri smartphone su Android che hanno stretto degli accordi con Google e offrono alcune funzionalità integrate del colosso tecnologico come Gmail, Calendar e Telefono.

Google e Android, è rottura? Ecco cosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro

Le cose potrebbero ben presto cambiare però. Perché? A quanto pare, si tratta di una decisione imposta da una forza maggiore, vale a dire dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Quest’ultimo ha accusato Google di monopolio e ora il colosso tecnologico deve rivedere alcune sue posizioni sul web e sul mercato.

Ecco perché Google avrebbe pensato a una scissione con Android, così da liberarsi dalle accuse e tornare in una posizione legittima negli Stati Uniti. Se Google non dovesse dividersi da Android, allora sarebbe costretta a rinunciare a un suo mezzo molto potente, vale a dire il browser Google Chrome.

Dal momento che gran parte degli introiti dell’azienda derivano dalla pubblicità e dall’installazione di Chrome, difficilmente la società di Mountain View rinuncerà al browser preferito da molti utenti. Ecco perché è molto probabile che Google decida di eliminare il legame che lo tiene stretto ad Android.

Per ora comunque, non è ancora chiaro come dovrebbe avvenire questa scissione. D’altronde, Google e Android collaborano da anni e hanno dei piani ben stabiliti per i prossimi anni con tanti progetti in ballo. La decisione del Dipartimento di Giustizia degli USA potrebbe portare entrambe le aziende a rivalutare il proprio futuro.

Non resta far altro che attendere eventuali aggiornamenti sulla questione. Sicuramente, anche nel prossimo futuro le due aziende lavoreranno insieme ma attenzione a dare tutto per scontato. Se Google o Android dovessero avere problemi è facilmente pronosticabile uno scenario ben diverso, con entrambe le società pronte a passare da partner a competitor.