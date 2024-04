Google delude gli utenti che attendevano con ansia il Pixel 8a: cosa è successo

Spuntano grosse novità in merito al Pixel 8a. Google delude gli utenti con l’ultima uscita, ecco che cosa è successo.

Da ormai diversi anni, Google opera anche nel settore degli smartphone. E, dopo le difficoltà iniziali, oggi rappresenta una valida alternativa ai grandi colossi come Samsung ed Apple. Con la sua serie Pixel che è arrivata alla 8 e continua a conquistare un numero sempre maggiore di consumatori. Grazie a prezzi modici, caratteristiche tecniche avanzate e il sistema operativo Android sempre aggiornato con priorità.

Prima dell’arrivo dei tanto discussi Google Pixel 9, i cui rumor e leak non mancano, c’è un altro modello che aspetta di venire presentato ufficialmente e lanciato sul mercato. Ossia il Google Pixel 8a, una versione più economica dell’ultima serie disponibile alla vendita e che dovrebbe portare con sé alcune chicche. Ma non solo, perché di recente è emersa una notizia pessima che delude tutti gli utenti che attendevano con ansia questo device.

Google Pixel 8a, la notizia che delude gli utenti è qui

Manca ormai meno di un mese al lancio ufficiale dei nuovi Google Pixel 8a che, se tutto andrà come da programma, verranno presentati durante l’evento Google I/O 2024 in programma il prossimo 14 maggio. Come già successo negli anni scorsi, questo modello andrà ad ereditare l’estetica generale e alcune caratteristiche dei due Pixel 8 e Pixel 8 Pro, con rinunce atte a far scendere il prezzo di vendita.

Ci aspettiamo, secondo quanto si legge dai vari leak e rumor emersi, un display OLED da 6,1″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz, il SoC Google Tensor G3 con le memorie RAM da 8GB e ROM da 129 o 256 GB. E ancora, un comparto fotografico con doppio sensore da 64 MP + 13 MP ultra-grandangolare, il 5G incluso, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 27W e via dicendo.

C’è però una pessima notizia che stravolge le carte in tavola. Secondo quanto spiegato da Android Headlines, infatti, le colorazioni rimarranno le stesse dei Pixel 8 Pro. E quindi Bay, Minet, Obsidian e Porcelain. Nessuna sorpresa, come ci si aspettava da tempo per far sì che questi device potessero mostrarsi – almeno dal punto di vista estetico – come unici. Non c’è stato alcun lavoro di ottimizzazione, il che potrebbe far storcere il naso a molti di coloro che già avevano fatto partire il conto alla rovescia per l’acquisto di questo device.