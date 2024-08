Google Chrome, mai più arresti anomali: tutto sul nuovo aggiornamento del browser

Il nuovo aggiornamento browser di Google Chrome, promette la risoluzione di alcune problematiche riscontrate dagli utenti.

È uno dei browser web più amati e utilizzati dagli utenti di tutto il mondo, in grado di garantire una navigazione veloce e soprattutto sicura. Google Chrome vede la luce nel 2008 e da allora ha attraversato diverse trasformazioni e modifiche delle proprie funzionalità.

Il browser offre agli utenti un’esperienza personalizzata, con tantissime estensioni da scaricare per aumentare le funzionalità di base. Google Chrome è compatibile con Windows e macOS, oltre ad essere disponibile nelle versioni per sistemi operativi smartphone Android e iOS.

Oltre a consentire una navigazione facile ed intuitiva, Google Chrome mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità aggiuntive, tra cui la sincronizzazione con YouTube, il salvataggio delle password in automatico, la memorizzazione dei metodi di pagamento e il download e la condivisione di file.

Google Chrome: addio agli arresti anomali con l’aggiornamento

Negli ultimi mesi, molti utenti abituali di Google Chrome aveva segnalato alcuni arresti anomali del browser web, con conseguente chiusura delle pagine e perdita delle navigazioni. In seguito alle segnalazioni, gli sviluppatori hanno lavorato ad un nuovo aggiornamento che sarà in grado di risolvere il problema.

L’aggiornamento, presto disponibile per il download, porta Chrome alla versione 127.0.6533.88/89 per Windows e Mac e 127.0.6533.88 per Linux. L’ultimo aggiornamento comprende tre correzioni di sicurezza significative, soprattutto per quanto riguarda una vulnerabilità critica dei Dawn, che potrebbe portare gli aggressori a sfruttare il browser in uso.

Secondo quanto emerso dalle analisi effettuate, quando la memoria non viene inizializzata in Dawn, può portare ad un comportamento imprevedibile. Addirittura causando l’arresto imprevisto del browser e il blocco durante il normale funzionamento. Questo non solo interrompe l’esperienza dell’utente, ma espone potenzialmente il sistema a vulnerabilità di sicurezza esterna.

In casi più gravi, questa anomalia di funzionamento potrebbe consentire agli aggressori di governare il codice, compromettendo il sistema operativo dell’utente. Google ha limitato l’accesso a informazioni dettagliate su queste vulnerabilità fino a quando la maggior parte dei propri utenti non avrà aggiornato il browser web.

Questa precauzione ha lo scopo di prevenire il potenziale sfruttamento di questi difetti prima che gli utenti possano proteggersi. Google ha esortato gli utenti a scaricare quanto prima l’aggiornamento in arrivo, in modo tale da evitare ulteriori problemi con il proprio browser Google Chrome.