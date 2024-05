Google cambia il modo di telefonare: la novità più attesa, piace proprio a tutti

La novità è stata accolta con grande entusiasmo dagli utenti che hanno avuto l’opportunità di testarla durante la fase beta dell’app.

Negli ultimi anni, gli smartphone hanno radicalmente trasformato il nostro modo di comunicare. Ogni nuova versione di dispositivo o aggiornamento di sistema operativo porta con sé una miriade di funzionalità innovative che spaziano dai messaggi interattivi alle videochiamate immersive.

Di fronte a questa costante evoluzione, c’è un solo aspetto che è rimasto statico: le telefonate tradizionali. Fino ad ora, questa caratteristica non ha ricevuto innovazioni particolarmente significative, ma Google sta per rivoluzionare anche questo settore.

Da sempre, le telefonate hanno rappresentato uno degli strumenti di comunicazione più immediati e diretti. Le chiamate sono rimaste, nella loro forma più pura, uno scambio di parole senza ulteriori elementi di contesto. Ma Google, sempre all’avanguardia nel campo delle innovazioni, sta per introdurre una funzionalità che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui interagiamo attraverso le nostre telefonate.

Rivoluzione per le chiamate telefoniche tradizionali: Google aggiunge un dettaglio molto particolare

Con l’ultima innovazione di Google, le “Emoji Audio“, l’esperienza di fare telefonate sta per trasformarsi. Questa funzionalità è attualmente in fase di rilascio nell’app Google Telefono e promette di aggiungere un tocco di vivacità e personalizzazione alle conversazioni telefoniche. Le Emoji Audio sono essenzialmente effetti sonori predefiniti che possono essere associati a diverse emoji, permettendo agli utenti di esprimere emozioni e stati d’animo in modo nuovo e divertente durante le chiamate.

Questi brevi effetti sonori, che includono applausi, risate, suoni di festa, pianti stilizzati con un trombone e persino l’iconico jingle di una battuta comica, sono pensati per arricchire le comunicazioni, aggiungendo un livello di interazione che va oltre le parole.

Quando un utente seleziona una di queste emoji audio durante una chiamata, l’effetto sonoro scelto viene riprodotto simultaneamente su entrambe le estremità della linea, accompagnato da una breve animazione sullo schermo.

La funzionalità è stata progettata con l’intento di rendere le chiamate meno monotone e più espressive. Google ha implementato anche una politica di “cooldown”, ovvero un intervallo minimo tra l’uso di un effetto sonoro e il successivo, per evitare che le chiamate diventino troppo caotiche o disturbanti.

Questo dimostra un attento equilibrio tra l’introduzione di un elemento ludico e il mantenimento della chiarezza nella comunicazione. Accessibili tramite un pulsante dedicato nell’interfaccia principale dell’app o tramite un menù a comparsa, queste emoji audio offrono agli utenti una nuova forma di espressione.